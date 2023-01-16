https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html

В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине

В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине - РИА Новости, 16.01.2023

В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине

Запланированные к поставке Британией танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигаться и будут достигнуты, заявил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:58

2023-01-16T12:58

2023-01-16T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

украина

великобритания

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843700502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87db20403801e84ec545ed98a1da5314.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Запланированные к поставке Британией танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигаться и будут достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению. "Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как это оценивают и воспринимают в Кремле.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, риши сунак, украина, великобритания, дмитрий песков