https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html
В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине - РИА Новости, 16.01.2023
В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
Запланированные к поставке Британией танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигаться и будут достигнуты, заявил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:58
2023-01-16T12:58
2023-01-16T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
украина
великобритания
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Запланированные к поставке Британией танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигаться и будут достигнуты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению. "Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как это оценивают и воспринимают в Кремле.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, украина, великобритания, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
Песков: танки, которые Лондон может поставить Киеву, будут гореть, как и все остальные