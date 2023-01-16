https://ria.ru/20230116/tanki-1845152188.html
Поставка британских танков Украине не изменит ситуацию, заявили в Кремле
Поставка британских танков Украине не изменит ситуацию, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.01.2023
Поставка британских танков Украине не изменит ситуацию, заявили в Кремле
Возможная отправка танков Британией и поставки другого иностранного вооружения не изменит ситуацию на Украине, на Западе не заботятся о судьбах людей, которые... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:48
2023-01-16T12:48
2023-01-16T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
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риши сунак
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Возможная отправка танков Британией и поставки другого иностранного вооружения не изменит ситуацию на Украине, на Западе не заботятся о судьбах людей, которые живут на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных их применению."Они не способны изменить ситуацию на месте, они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украины. Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как это оценивают и воспринимают в Кремле.Он подчеркнул, что Россия относится к поставкам вооружения негативно и не скрывает своего отношения, а Великобритания, Польша и другие европейские страны сейчас говорят о желании "построить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины"."Они используют просто страну как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет", - добавил пресс-секретарь.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поддерживать Киев, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844957509.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, риши сунак, великобритания, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Риши Сунак, Великобритания, Россия
12:48 16.01.2023 (обновлено: 16:52 16.01.2023)
Поставка британских танков Украине не изменит ситуацию, заявили в Кремле
Песков заявил, что поставки Британией танков Challenger 2 доставят еще больше бед Украине