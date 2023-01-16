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В Таиланде российскую семью бросил на острове оператор катера - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230116/tailand-1845251689.html
В Таиланде российскую семью бросил на острове оператор катера
В Таиланде российскую семью бросил на острове оператор катера - РИА Новости, 16.01.2023
В Таиланде российскую семью бросил на острове оператор катера
Тайская туристическая компания бросила российскую семью из шести человек на острове недалеко от Паттайи, забыв прислать катер за туристами, сообщает местное... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:57
2023-01-16T16:57
туризм
новости - туризм
таиланд
паттайя
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тайская туристическая компания бросила российскую семью из шести человек на острове недалеко от Паттайи, забыв прислать катер за туристами, сообщает местное издание Thaiger. Семья, пожелавшая сохранить анонимность, арендовала катер тайской туристической компании для посещения отдаленного острова. По словам туристов, оператор катера не вернулся к месту встречи в назначенное время и перестал отвечать на звонки. Только после наступления темноты на острове российскую семью заметил местный житель и вызвал туристическую полицию. Стражи порядка доставили россиян в обратно в Паттайю. "Инцидент сильно навредил туризму Паттайи. Мы найдем оператора катера и вызовем его для дальнейших объяснений", - заявил подполковник местной полиции Пичая Кхеавплуанг. Ранее сообщалось, что в 2023 году королевство Таиланд ожидает прибытия не менее 25 миллионов иностранных туристов. По данным газеты, в 2022 году Таиланд посетили 11,81 миллиона иностранных туристов. Большинство прибыли из Малайзии (1,95 миллиона человек), за ней следуют Индия (965 994 человека), Лаос (844 959 человек), Камбоджа (591 657 человек) и Сингапур (589 770 человек).
https://ria.ru/20230116/tailand-1845163059.html
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новости - туризм, таиланд, паттайя, россия, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Паттайя, Россия, Происшествия
16:57 16.01.2023
 
В Таиланде российскую семью бросил на острове оператор катера

Thaiger: в Таиланде российскую семью бросили на острове, где туристы просидели до темноты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОстров Ко Лан, недалеко от курортного города Паттайя
Остров Ко Лан, недалеко от курортного города Паттайя - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Остров Ко Лан, недалеко от курортного города Паттайя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Тайская туристическая компания бросила российскую семью из шести человек на острове недалеко от Паттайи, забыв прислать катер за туристами, сообщает местное издание Thaiger.
Семья, пожелавшая сохранить анонимность, арендовала катер тайской туристической компании для посещения отдаленного острова. По словам туристов, оператор катера не вернулся к месту встречи в назначенное время и перестал отвечать на звонки. Только после наступления темноты на острове российскую семью заметил местный житель и вызвал туристическую полицию. Стражи порядка доставили россиян в обратно в Паттайю.
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"Инцидент сильно навредил туризму Паттайи. Мы найдем оператора катера и вызовем его для дальнейших объяснений", - заявил подполковник местной полиции Пичая Кхеавплуанг.
Ранее сообщалось, что в 2023 году королевство Таиланд ожидает прибытия не менее 25 миллионов иностранных туристов. По данным газеты, в 2022 году Таиланд посетили 11,81 миллиона иностранных туристов. Большинство прибыли из Малайзии (1,95 миллиона человек), за ней следуют Индия (965 994 человека), Лаос (844 959 человек), Камбоджа (591 657 человек) и Сингапур (589 770 человек).
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