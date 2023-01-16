https://ria.ru/20230116/sud-1845199104.html
В Воронеже суд не стал арестовывать подозреваемого в педофилии
В Воронеже суд не стал арестовывать подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 16.01.2023
В Воронеже суд не стал арестовывать подозреваемого в педофилии
Суд объяснил, почему не стал заключать в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования ребенка в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа: мужчина не успел... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:47
2023-01-16T14:47
2023-01-16T14:47
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Суд объяснил, почему не стал заключать в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования ребенка в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа: мужчина не успел навредить ребенку и имеет хорошие характеристики. Информация о нападении на девочку появилась в воронежских телеграм-каналах на минувших выходных. По данным каналов, в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа "Галерея Чижова" кладовщик "применил силу" к ребенку и "трогал ее за интимные места". Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. По данным регионального управления СК РФ, подозреваемого заключили под домашний арест. По информации Ленинского районного суда Воронежа, в отношении мужчины возбуждено дело о покушении на изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит длительный срок заключения. "Согласно версии следствия, З., находясь в помещении ТЦ "Галерея Чижова", совершил покушение на изнасилование несовершеннолетней, однако не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку потерпевшая вырвалась и покинула место преступления", - говорится в сообщении на сайте инстанции. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, прокурор ходатайство поддержал, однако суд решил иначе - "с учетом тяжести предъявленного обвинения, а также данных о личности подозреваемого". Подозреваемый, согласно релизу, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется "удовлетворительно", постоянно живет в Воронеже по месту регистрации, причастность к преступлению не отрицает. "Инкриминируемое ему преступление, хотя и относится к категории насильственных, однако не связано в данном случае с причинением какого-либо вреда здоровью потерпевшей или умышленным нанесением ей телесных повреждений. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о возможности исполнения меры пресечения, связанной с изоляцией от общества по месту жительства", - говорится в сообщении. В частности, на два месяца, до 12 марта, подозреваемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками процесса, пользоваться интернетом и другими видами связи.
https://ria.ru/20230112/pedofil-1844286655.html
https://ria.ru/20230111/pedofiliya-1844108082.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Воронеж, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
В Воронеже суд не стал арестовывать подозреваемого в педофилии
В Воронеже суд объяснил, почему не стал арестовывать подозреваемого в педофилии
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Суд объяснил, почему не стал заключать в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования ребенка в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа: мужчина не успел навредить ребенку и имеет хорошие характеристики.
Информация о нападении на девочку появилась в воронежских телеграм-каналах на минувших выходных. По данным каналов, в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа "Галерея Чижова" кладовщик "применил силу" к ребенку и "трогал ее за интимные места". Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. По данным регионального управления СК РФ
, подозреваемого заключили под домашний арест.
По информации Ленинского районного суда Воронежа, в отношении мужчины возбуждено дело о покушении на изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит длительный срок заключения.
"Согласно версии следствия, З., находясь в помещении ТЦ "Галерея Чижова", совершил покушение на изнасилование несовершеннолетней, однако не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку потерпевшая вырвалась и покинула место преступления", - говорится в сообщении на сайте инстанции.
Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, прокурор ходатайство поддержал, однако суд решил иначе - "с учетом тяжести предъявленного обвинения, а также данных о личности подозреваемого".
Подозреваемый, согласно релизу, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется "удовлетворительно", постоянно живет в Воронеже по месту регистрации, причастность к преступлению не отрицает.
"Инкриминируемое ему преступление, хотя и относится к категории насильственных, однако не связано в данном случае с причинением какого-либо вреда здоровью потерпевшей или умышленным нанесением ей телесных повреждений. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о возможности исполнения меры пресечения, связанной с изоляцией от общества по месту жительства", - говорится в сообщении.
В частности, на два месяца, до 12 марта, подозреваемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками процесса, пользоваться интернетом и другими видами связи.