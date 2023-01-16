https://ria.ru/20230116/su-1845222611.html
МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25
МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25 - РИА Новости, 16.01.2023
МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25
Глава МИД Болгарии Николай Милков опроверг данные о передаче Киеву партии самолетов Су-25, его слова приводит Болгарское национальное телевидение. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:52
2023-01-16T15:52
2023-01-16T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
болгария
украина
нато
су-25
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава МИД Болгарии Николай Милков опроверг данные о передаче Киеву партии самолетов Су-25, его слова приводит Болгарское национальное телевидение.Министерство обороны страны готовит отдельное заявление по поводу сведений, опубликованных агентством Блумберг.Ранее издание написало, что София продала 14 штурмовиков Су-25 советского производства странам — членам НАТО, которые затем передали их Украине.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230109/pomosch-1843728114.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, украина, нато, су-25, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Болгария, Украина, НАТО, Су-25, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:52 16.01.2023 (обновлено: 16:58 16.01.2023)
МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25
Глава МИД Болгарии Милков заявил, что не знает о поставке партии Су-25 Украине