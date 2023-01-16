https://ria.ru/20230116/su-1845222611.html

МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25

МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25 - РИА Новости, 16.01.2023

МИД Болгарии опроверг слухи о поставке Украине Су-25

Глава МИД Болгарии Николай Милков опроверг данные о передаче Киеву партии самолетов Су-25, его слова приводит Болгарское национальное телевидение. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:52

2023-01-16T15:52

2023-01-16T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

болгария

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нато

су-25

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава МИД Болгарии Николай Милков опроверг данные о передаче Киеву партии самолетов Су-25, его слова приводит Болгарское национальное телевидение.Министерство обороны страны готовит отдельное заявление по поводу сведений, опубликованных агентством Блумберг.Ранее издание написало, что София продала 14 штурмовиков Су-25 советского производства странам — членам НАТО, которые затем передали их Украине.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230109/pomosch-1843728114.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844937498.html

болгария

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, болгария, украина, нато, су-25, ситуация в днр и лнр