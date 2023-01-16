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В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам - РИА Новости, 16.01.2023
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В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам
В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам - РИА Новости, 16.01.2023
В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, освобождающего от НДФЛ выплаты материальной поддержки нуждающимся... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:17
2023-01-16T18:17
общество
андрей турчак
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, освобождающего от НДФЛ выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам колледжей и вузов. На рассмотрение Думы документ, внесенный группой депутатов и сенатором Андреем Турчаком, планируется вынести 18 января. Законопроект освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ". Сейчас такая материальная помощь расценивается как доход и облагается налогом в размере 13% несмотря на то, что это целевая выплата человеку на преодоление сложной жизненной ситуации, пояснял в декабре Турчак. И брать с нее налоги, по его мнению, "нелогично и несправедливо", поскольку студенты и так – не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся.
https://ria.ru/20230116/platezhki-1845249929.html
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общество, андрей турчак, госдума рф
Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ
18:17 16.01.2023
 
В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам

Комитет Госдумы одобрил отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки нуждающимся студентам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, освобождающего от НДФЛ выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам колледжей и вузов.
На рассмотрение Думы документ, внесенный группой депутатов и сенатором Андреем Турчаком, планируется вынести 18 января.
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В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ
Законопроект освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ".
Сейчас такая материальная помощь расценивается как доход и облагается налогом в размере 13% несмотря на то, что это целевая выплата человеку на преодоление сложной жизненной ситуации, пояснял в декабре Турчак. И брать с нее налоги, по его мнению, "нелогично и несправедливо", поскольку студенты и так – не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся.
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