https://ria.ru/20230116/studenty-1845277765.html

В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам

В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам - РИА Новости, 16.01.2023

В Госдуме одобрили отмену НДФЛ с выплат материальной поддержки студентам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, освобождающего от НДФЛ выплаты материальной поддержки нуждающимся... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:17

2023-01-16T18:17

2023-01-16T18:17

общество

андрей турчак

госдума рф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, освобождающего от НДФЛ выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам колледжей и вузов. На рассмотрение Думы документ, внесенный группой депутатов и сенатором Андреем Турчаком, планируется вынести 18 января. Законопроект освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ". Сейчас такая материальная помощь расценивается как доход и облагается налогом в размере 13% несмотря на то, что это целевая выплата человеку на преодоление сложной жизненной ситуации, пояснял в декабре Турчак. И брать с нее налоги, по его мнению, "нелогично и несправедливо", поскольку студенты и так – не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся.

https://ria.ru/20230116/platezhki-1845249929.html

https://realty.ria.ru/20230116/zemlya-1845129441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей турчак, госдума рф