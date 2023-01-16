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В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка - РИА Новости, 16.01.2023
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В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка
В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка - РИА Новости, 16.01.2023
В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка
В результате стрельбы в центральной части американского штата Калифорния шесть человек, включая ребенка, погибли, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T21:15
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. В результате стрельбы в центральной части американского штата Калифорния шесть человек, включая ребенка, погибли, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местной полиции. "Шесть человек погибли, включая мать-подростка и ребенка, в стрельбе в доме в центральной Калифорнии", - говорится в публикации. Отмечается, что полиция разыскивает двоих подозреваемых.
https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html
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в мире, калифорния, сша
В мире, Калифорния, США
21:15 16.01.2023
 
В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка

AP News: в Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка

© Фото : страница школы Highland High School в FacebookАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : страница школы Highland High School в Facebook
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. В результате стрельбы в центральной части американского штата Калифорния шесть человек, включая ребенка, погибли, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местной полиции.
"Шесть человек погибли, включая мать-подростка и ребенка, в стрельбе в доме в центральной Калифорнии", - говорится в публикации.
Отмечается, что полиция разыскивает двоих подозреваемых.
Шериф на месте стрельбы в Хьюстоне, Техас - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 20:20
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба
 
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