https://ria.ru/20230116/strelba-1845318094.html

В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка

В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка - РИА Новости, 16.01.2023

В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка

В результате стрельбы в центральной части американского штата Калифорния шесть человек, включая ребенка, погибли, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:15

2023-01-16T21:15

2023-01-16T21:15

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. В результате стрельбы в центральной части американского штата Калифорния шесть человек, включая ребенка, погибли, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные местной полиции. "Шесть человек погибли, включая мать-подростка и ребенка, в стрельбе в доме в центральной Калифорнии", - говорится в публикации. Отмечается, что полиция разыскивает двоих подозреваемых.

https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html

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в мире, калифорния, сша