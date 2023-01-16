10:09 16.01.2023 (обновлено: 11:11 16.01.2023)
Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж
Стаж мобилизованных и добровольцев за участие в СВО будет засчитываться в двойном размере
Военный билет призывника. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Период участия мобилизованных, контрактников и добровольцев в военной операции на Украине зачтут в их страховом стаже в двойном размере, следует из постановления правительства.
"Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, мобилизованных бизнесменов освободили от предоставления статистической отчетности во время несения службы.
Документом внесены изменения в постановление правительства "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой.
Как отмечают в кабмине, эти решения — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.
Как отмечают в кабмине, эти решения — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.
Призыв в рамках частичной мобилизации объявлен в России с 21 сентября, в конце октября 2022 года власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.