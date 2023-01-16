https://ria.ru/20230116/stazh-1845096458.html

Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж

Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж - РИА Новости, 16.01.2023

Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж

Период участия мобилизованных, контрактников и добровольцев в военной операции на Украине зачтут в их страховом стаже в двойном размере, следует из... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:09

2023-01-16T10:09

2023-01-16T11:11

специальная военная операция на украине

общество

правительство рф

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Период участия мобилизованных, контрактников и добровольцев в военной операции на Украине зачтут в их страховом стаже в двойном размере, следует из постановления правительства."Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, мобилизованных бизнесменов освободили от предоставления статистической отчетности во время несения службы.Документом внесены изменения в постановление правительства "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой.Как отмечают в кабмине, эти решения — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.Призыв в рамках частичной мобилизации объявлен в России с 21 сентября, в конце октября 2022 года власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20230113/stazh-1844753188.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, правительство рф, россия