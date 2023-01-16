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Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/stazh-1845096458.html
Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж
Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж - РИА Новости, 16.01.2023
Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж
Период участия мобилизованных, контрактников и добровольцев в военной операции на Украине зачтут в их страховом стаже в двойном размере, следует из... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:09
2023-01-16T11:11
специальная военная операция на украине
общество
правительство рф
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Период участия мобилизованных, контрактников и добровольцев в военной операции на Украине зачтут в их страховом стаже в двойном размере, следует из постановления правительства."Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере", — говорится в пресс-релизе.Кроме того, мобилизованных бизнесменов освободили от предоставления статистической отчетности во время несения службы.Документом внесены изменения в постановление правительства "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой.Как отмечают в кабмине, эти решения — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.Призыв в рамках частичной мобилизации объявлен в России с 21 сентября, в конце октября 2022 года власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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общество, правительство рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Правительство РФ, Россия
10:09 16.01.2023 (обновлено: 11:11 16.01.2023)
 
Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж

Стаж мобилизованных и добровольцев за участие в СВО будет засчитываться в двойном размере

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет призывника
Военный билет призывника - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный билет призывника. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Период участия мобилизованных, контрактников и добровольцев в военной операции на Украине зачтут в их страховом стаже в двойном размере, следует из постановления правительства.
"Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, мобилизованных бизнесменов освободили от предоставления статистической отчетности во время несения службы.
Документом внесены изменения в постановление правительства "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой.

Как отмечают в кабмине, эти решения — часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.
Призыв в рамках частичной мобилизации объявлен в России с 21 сентября, в конце октября 2022 года власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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13 января, 20:28Специальная военная операция на Украине
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих
 
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