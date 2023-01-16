https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html

В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского

В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского - РИА Новости, 16.01.2023

В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского

Американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ, написал в Twitter... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:52

2023-01-16T17:52

2023-01-16T19:30

владимир зеленский

алексей арестович

украина

сша

россия

украинская православная церковь

служба безопасности украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844054496_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_77ec96a5e05075557e01ccc60046a0fb.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ, написал в Twitter афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака."Ультраправый фашизм на Украине, направленный против православных христиан, не может игнорировать даже CNN", — заявил он.К своей публикации он прикрепил ссылку на репортаж телеканала, рассказывающий о притеснениях УПЦ на Украине.В понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что гонения на УПЦ вредят имиджу Киева на Западе и настраивают граждан против власти Владимира Зеленского.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти разных регионов страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала открывать уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски в домах епископов и священников на местах, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html

https://ria.ru/20230116/britaniya-1845238300.html

https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир зеленский, алексей арестович , украина, сша, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире