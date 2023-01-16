17:52 16.01.2023 (обновлено: 19:30 16.01.2023)
В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского
Политик из США Барака: Вашингтон не может игнорировать фашистские репрессии СБУ против УПЦ
© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ, написал в Twitter афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.
"Ультраправый фашизм на Украине, направленный против православных христиан, не может игнорировать даже CNN", — заявил он.
К своей публикации он прикрепил ссылку на репортаж телеканала, рассказывающий о притеснениях УПЦ на Украине.
"Но конечно, в этой статье все еще проглядывает попытка логично объяснить необходимость репрессий Зеленского против церкви", — резюмировал американец.
В понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что гонения на УПЦ вредят имиджу Киева на Западе и настраивают граждан против власти Владимира Зеленского.
В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти разных регионов страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции.
Служба безопасности Украины стала открывать уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски в домах епископов и священников на местах, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре.