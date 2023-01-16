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В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского - РИА Новости, 16.01.2023
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В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского
В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского - РИА Новости, 16.01.2023
В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского
Американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ, написал в Twitter... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:52
2023-01-16T19:30
владимир зеленский
алексей арестович
украина
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украинская православная церковь
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ, написал в Twitter афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака."Ультраправый фашизм на Украине, направленный против православных христиан, не может игнорировать даже CNN", — заявил он.К своей публикации он прикрепил ссылку на репортаж телеканала, рассказывающий о притеснениях УПЦ на Украине.В понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что гонения на УПЦ вредят имиджу Киева на Западе и настраивают граждан против власти Владимира Зеленского.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, власти разных регионов страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала открывать уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски в домах епископов и священников на местах, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре.
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html
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владимир зеленский, алексей арестович , украина, сша, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире
Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Украина, США, Россия, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, В мире
17:52 16.01.2023 (обновлено: 19:30 16.01.2023)
 
В США заявили, что уже не могут закрывать глаза на фашизм Зеленского

Политик из США Барака: Вашингтон не может игнорировать фашистские репрессии СБУ против УПЦ

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американские СМИ больше не могут закрывать глаза на репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ, написал в Twitter афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака.
"Ультраправый фашизм на Украине, направленный против православных христиан, не может игнорировать даже CNN", — заявил он.
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К своей публикации он прикрепил ссылку на репортаж телеканала, рассказывающий о притеснениях УПЦ на Украине.

"Но конечно, в этой статье все еще проглядывает попытка логично объяснить необходимость репрессий Зеленского против церкви", — резюмировал американец.

В понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что гонения на УПЦ вредят имиджу Киева на Западе и настраивают граждан против власти Владимира Зеленского.
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Служба безопасности Украины стала открывать уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски в домах епископов и священников на местах, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре.
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