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Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании - РИА Новости, 16.01.2023
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Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании
Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании - РИА Новости, 16.01.2023
Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании
Финансовое аналитическое управление (ФАУ) Чехии заморозило принадлежащие ВЭБ.РФ примерно 175 миллионов крон (около 7,9 миллиона долларов), которые находились на РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:55
2023-01-16T23:55
экономика
чехия
россия
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ПРАГА, 16 янв – РИА Новости. Финансовое аналитическое управление (ФАУ) Чехии заморозило принадлежащие ВЭБ.РФ примерно 175 миллионов крон (около 7,9 миллиона долларов), которые находились на счетах обанкротившейся компании Pilsen Steel, ранее контролируемой ВЭБ.РФ, сообщило вечером в понедельник Чешское ТВ. По данным телеканала, в прошлом ВЭБ.РФ посредством своей фирмы VEB Kapital контролировал компанию Pilsen Steel, обанкротившуюся в 2019 году, после чего ФАУ заморозило ее финансовые средства. "На основе нового санкционного закона МИД Чехии в настоящее время готовит так называемый "Национальный санкционный список", в подготовке которого сотрудничает с полицией и спецслужбами. Информация о первых субъектах, внесенных в данный список, могла бы быть известна в течение ближайшего месяца", - отмечается в сообщении.
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экономика, чехия, россия
Экономика, Чехия, Россия
23:55 16.01.2023
 
Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании

ФАУ Чехии заморозило средства ВЭБ.РФ, находившиеся на счетах обанкротившейся компании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага. Архивное фото
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ПРАГА, 16 янв – РИА Новости. Финансовое аналитическое управление (ФАУ) Чехии заморозило принадлежащие ВЭБ.РФ примерно 175 миллионов крон (около 7,9 миллиона долларов), которые находились на счетах обанкротившейся компании Pilsen Steel, ранее контролируемой ВЭБ.РФ, сообщило вечером в понедельник Чешское ТВ.
"Финансовое аналитическое управление заморозило принадлежащие находящемуся под санкциями ВЭБ.РФ примерно 175 миллионов крон, которые находились на счетах обанкротившейся пльзеньской компании Pilsen Steel, которую ВЭБ ранее контролировал", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, в прошлом ВЭБ.РФ посредством своей фирмы VEB Kapital контролировал компанию Pilsen Steel, обанкротившуюся в 2019 году, после чего ФАУ заморозило ее финансовые средства.
"На основе нового санкционного закона МИД Чехии в настоящее время готовит так называемый "Национальный санкционный список", в подготовке которого сотрудничает с полицией и спецслужбами. Информация о первых субъектах, внесенных в данный список, могла бы быть известна в течение ближайшего месяца", - отмечается в сообщении.
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