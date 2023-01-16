https://ria.ru/20230116/sredstva-1845332664.html

Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании

Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании - РИА Новости, 16.01.2023

Чехия заморозила средства ВЭБ.РФ на счетах обанкротившейся компании

Финансовое аналитическое управление (ФАУ) Чехии заморозило принадлежащие ВЭБ.РФ примерно 175 миллионов крон (около 7,9 миллиона долларов), которые находились на РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T23:55

2023-01-16T23:55

2023-01-16T23:55

экономика

чехия

россия

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ПРАГА, 16 янв – РИА Новости. Финансовое аналитическое управление (ФАУ) Чехии заморозило принадлежащие ВЭБ.РФ примерно 175 миллионов крон (около 7,9 миллиона долларов), которые находились на счетах обанкротившейся компании Pilsen Steel, ранее контролируемой ВЭБ.РФ, сообщило вечером в понедельник Чешское ТВ. По данным телеканала, в прошлом ВЭБ.РФ посредством своей фирмы VEB Kapital контролировал компанию Pilsen Steel, обанкротившуюся в 2019 году, после чего ФАУ заморозило ее финансовые средства. "На основе нового санкционного закона МИД Чехии в настоящее время готовит так называемый "Национальный санкционный список", в подготовке которого сотрудничает с полицией и спецслужбами. Информация о первых субъектах, внесенных в данный список, могла бы быть известна в течение ближайшего месяца", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221223/garantii-1840819913.html

чехия

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, чехия, россия