https://ria.ru/20230116/spg-1845298385.html

Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала

Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала - РИА Новости, 16.01.2023

Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала

Венгрия на уровне компаний начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:34

2023-01-16T19:34

2023-01-16T19:34

экономика

цены на нефть

петер сийярто

виктор орбан

венгрия

европа

турция

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Венгрия на уровне компаний начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Для долгосрочной безопасности поставок газа, конечно, необходима диверсификация, необходимо присоединение новых источников к нашему энергоснабжению и важна постройка газопроводов по новым маршрутам. Самый реальный новый источник - азербайджанский газ, а также сжиженный газ, поступающий в турецкий СПГ-терминал", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром технологии и промышленности Турции Мустафой Варанком. "Уже начались коммерческие переговоры между MVM турецкой государственной нефтегазовой компанией о том, сколько и по какому графику из растущего количества турецкого газа мы можем включить в венгерский рынок", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД напомнил, что "Турецкий поток" остался единственным газопроводом, который на 100% работает, обеспечивая снабжение между Востоком и Западом". Сийярто также повторил высказанную ранее в понедельник мысль о том, что в строительстве маршрутов для поставок азербайджанского газа в Европу должнен участвовать ЕС, так как этт в интересах всего региона. Ранее Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявил, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, это самая реальная возможность диверсификации европейского энергоснабжения. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

https://ria.ru/20230116/vengriya-1845167582.html

https://ria.ru/20230113/vengriya-1844628557.html

венгрия

европа

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, петер сийярто, виктор орбан, венгрия, европа, турция, евросоюз, турецкий поток