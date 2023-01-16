Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала
Глава МИД Венгрии Сийярто: страна ведет переговоры о получении СПГ из турецкого терминала
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Венгрия на уровне компаний начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Для долгосрочной безопасности поставок газа, конечно, необходима диверсификация, необходимо присоединение новых источников к нашему энергоснабжению и важна постройка газопроводов по новым маршрутам. Самый реальный новый источник - азербайджанский газ, а также сжиженный газ, поступающий в турецкий СПГ-терминал", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром технологии и промышленности Турции Мустафой Варанком.
"Уже начались коммерческие переговоры между MVM турецкой государственной нефтегазовой компанией о том, сколько и по какому графику из растущего количества турецкого газа мы можем включить в венгерский рынок", - сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД напомнил, что "Турецкий поток" остался единственным газопроводом, который на 100% работает, обеспечивая снабжение между Востоком и Западом".
Ранее Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявил, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, это самая реальная возможность диверсификации европейского энергоснабжения. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.