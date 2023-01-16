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Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала - РИА Новости, 16.01.2023
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Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала
Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала - РИА Новости, 16.01.2023
Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала
Венгрия на уровне компаний начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:34
2023-01-16T19:34
экономика
цены на нефть
петер сийярто
виктор орбан
венгрия
европа
турция
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Венгрия на уровне компаний начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Для долгосрочной безопасности поставок газа, конечно, необходима диверсификация, необходимо присоединение новых источников к нашему энергоснабжению и важна постройка газопроводов по новым маршрутам. Самый реальный новый источник - азербайджанский газ, а также сжиженный газ, поступающий в турецкий СПГ-терминал", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром технологии и промышленности Турции Мустафой Варанком. "Уже начались коммерческие переговоры между MVM турецкой государственной нефтегазовой компанией о том, сколько и по какому графику из растущего количества турецкого газа мы можем включить в венгерский рынок", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД напомнил, что "Турецкий поток" остался единственным газопроводом, который на 100% работает, обеспечивая снабжение между Востоком и Западом". Сийярто также повторил высказанную ранее в понедельник мысль о том, что в строительстве маршрутов для поставок азербайджанского газа в Европу должнен участвовать ЕС, так как этт в интересах всего региона. Ранее Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявил, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, это самая реальная возможность диверсификации европейского энергоснабжения. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
https://ria.ru/20230116/vengriya-1845167582.html
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экономика, цены на нефть, петер сийярто, виктор орбан, венгрия, европа, турция, евросоюз, турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Венгрия, Европа, Турция, Евросоюз, Турецкий поток
19:34 16.01.2023
 
Будапешт ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна ведет переговоры о получении СПГ из турецкого терминала

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на район Буда в Будапеште
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв - РИА Новости. Венгрия на уровне компаний начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Для долгосрочной безопасности поставок газа, конечно, необходима диверсификация, необходимо присоединение новых источников к нашему энергоснабжению и важна постройка газопроводов по новым маршрутам. Самый реальный новый источник - азербайджанский газ, а также сжиженный газ, поступающий в турецкий СПГ-терминал", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром технологии и промышленности Турции Мустафой Варанком.
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 13:18
Венгрия рассчитывает на поддержку ЕС в строительстве новых газопроводов
"Уже начались коммерческие переговоры между MVM турецкой государственной нефтегазовой компанией о том, сколько и по какому графику из растущего количества турецкого газа мы можем включить в венгерский рынок", - сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД напомнил, что "Турецкий поток" остался единственным газопроводом, который на 100% работает, обеспечивая снабжение между Востоком и Западом".
Сийярто также повторил высказанную ранее в понедельник мысль о том, что в строительстве маршрутов для поставок азербайджанского газа в Европу должнен участвовать ЕС, так как этт в интересах всего региона.
Ранее Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявил, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, это самая реальная возможность диверсификации европейского энергоснабжения. В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 14:17
МИД Венгрии признал, что не сможет быстро заменить российские нефть и газ
 
ЭкономикаЦены на нефтьПетер СийяртоВиктор ОрбанВенгрияЕвропаТурцияЕвросоюзТурецкий поток
 
 
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