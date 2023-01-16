https://ria.ru/20230116/spg-1845139543.html

Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов

Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов - РИА Новости, 16.01.2023

Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:16

2023-01-16T12:16

2023-01-16T12:16

экономика

александр новак

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" был снижен экспорт трубопроводного газа. При этом обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа на 8%, который достиг 46 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина. Объем производства СПГ в России в 2021 году, по данным Росстата, составил 30,1 миллиона тонн. Минэнерго РФ рассчитывает к 2035 году достичь показателя 80-120 миллионов тонн. По прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае прошлого года, в 2022 году экспорт СПГ должен был вырасти на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230116/byudzhet-1845109002.html

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Ольга Фомченкова

экономика, александр новак, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), авария на "северных потоках"