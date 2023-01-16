https://ria.ru/20230116/spg-1845139543.html
Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов
Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов - РИА Новости, 16.01.2023
Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:16
2023-01-16T12:16
2023-01-16T12:16
экономика
александр новак
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" был снижен экспорт трубопроводного газа. При этом обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа на 8%, который достиг 46 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина. Объем производства СПГ в России в 2021 году, по данным Росстата, составил 30,1 миллиона тонн. Минэнерго РФ рассчитывает к 2035 году достичь показателя 80-120 миллионов тонн. По прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае прошлого года, в 2022 году экспорт СПГ должен был вырасти на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230116/byudzhet-1845109002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), авария на "северных потоках"
Экономика, Александр Новак, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Авария на "Северных потоках"
Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов
Новак: производство СПГ в России в 2022 году выросло до 46 миллиардов кубометров