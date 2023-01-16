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Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов - РИА Новости, 16.01.2023
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Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов
Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов - РИА Новости, 16.01.2023
Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:16
2023-01-16T12:16
экономика
александр новак
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" был снижен экспорт трубопроводного газа. При этом обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа на 8%, который достиг 46 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина. Объем производства СПГ в России в 2021 году, по данным Росстата, составил 30,1 миллиона тонн. Минэнерго РФ рассчитывает к 2035 году достичь показателя 80-120 миллионов тонн. По прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае прошлого года, в 2022 году экспорт СПГ должен был вырасти на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн.
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экономика, александр новак, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), авария на "северных потоках"
Экономика, Александр Новак, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Авария на "Северных потоках"
12:16 16.01.2023
 
Производство СПГ в России в 2022 году выросло на восемь процентов

Новак: производство СПГ в России в 2022 году выросло до 46 миллиардов кубометров

© AP PhotoТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в прошлом году выросло на 8%, до 46 миллиарда кубометров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" был снижен экспорт трубопроводного газа. При этом обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа на 8%, который достиг 46 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.
Объем производства СПГ в России в 2021 году, по данным Росстата, составил 30,1 миллиона тонн. Минэнерго РФ рассчитывает к 2035 году достичь показателя 80-120 миллионов тонн. По прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в мае прошлого года, в 2022 году экспорт СПГ должен был вырасти на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн.
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Авария на "Северных потоках"
 
 
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