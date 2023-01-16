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ВС России на Донбассе уничтожили еще две украинские РЛС производства США
ВС России на Донбассе уничтожили еще две украинские РЛС производства США - РИА Новости, 16.01.2023
ВС России на Донбассе уничтожили еще две украинские РЛС производства США
Российские войска за сутки на Донбассе уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:17
2023-01-16T14:17
2023-01-16T14:19
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки на Донбассе уничтожили две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской народной республики и AN/ТPQ-50 в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Также в ходе в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены украинская боевая машина РСЗО "Град" и гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР), гаубица Д-30 в районе населенного пункта Антоновка (ДНР), гаубица 2А65 "Мста-Б" и самоходная гаубица 2С3 "Акация" в районах населенных пунктов Зализничное и Орехово Запорожской области, самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в районе населенного пункта Инженерное Херсонской области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, США, Украина, Безопасность
14:17 16.01.2023 (обновлено: 14:19 16.01.2023)
ВС России на Донбассе уничтожили еще две украинские РЛС производства США
Минобороны: ВС России на Донбассе уничтожили еще две украинские РЛС производства США