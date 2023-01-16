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ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845186458.html
ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:10
2023-01-16T14:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
киев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Российская армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по подразделениям 92-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны противника вблизи населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области.На Краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила цели в районе Серебрянки и Тернов в ДНР. Киев потерял свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.Подразделения Южного военного округа и ВДВ продолжили наступление на Донецком направлении. Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, бронетранспортер и восемь автомобилей.На Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа нанесли успешные удары по скоплению противника возле поселка Степовое в Запорожской области и села Новоселка в Донецкой Народной Республике. Российским ПВО удалось сбить три украинских беспилотника в ЛНР. Кроме того, вооруженные силы поразили склад вооружения и техники украинских войск в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
донецкая народная республика
харьковская область
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, киев, запорожская область, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Киев, Запорожская область, Воздушно-десантные войска России
14:10 16.01.2023 (обновлено: 14:54 16.01.2023)
 
ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Киев потерял более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ
Танк Т-72 Вооруженных сил России ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Российская армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по подразделениям 92-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны противника вблизи населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области.
"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила цели в районе Серебрянки и Тернов в ДНР. Киев потерял свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
Подразделения Южного военного округа и ВДВ продолжили наступление на Донецком направлении. Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, бронетранспортер и восемь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа нанесли успешные удары по скоплению противника возле поселка Степовое в Запорожской области и села Новоселка в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", — уточнили в Минобороны.
Российским ПВО удалось сбить три украинских беспилотника в ЛНР. Кроме того, вооруженные силы поразили склад вооружения и техники украинских войск в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 15:55Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинКиевЗапорожская областьВоздушно-десантные войска России
 
 
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