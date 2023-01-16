https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845186458.html

ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 16.01.2023

ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:10

2023-01-16T14:10

2023-01-16T14:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

киев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Российская армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по подразделениям 92-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны противника вблизи населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области.На Краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила цели в районе Серебрянки и Тернов в ДНР. Киев потерял свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.Подразделения Южного военного округа и ВДВ продолжили наступление на Донецком направлении. Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, бронетранспортер и восемь автомобилей.На Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа нанесли успешные удары по скоплению противника возле поселка Степовое в Запорожской области и села Новоселка в Донецкой Народной Республике. Российским ПВО удалось сбить три украинских беспилотника в ЛНР. Кроме того, вооруженные силы поразили склад вооружения и техники украинских войск в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

донецкая народная республика

харьковская область

киев

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, киев, запорожская область, воздушно-десантные войска россии