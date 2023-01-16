14:10 16.01.2023 (обновлено: 14:54 16.01.2023)
ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: Киев потерял более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли более ста бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Российская армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли удар по подразделениям 92-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны противника вблизи населенных пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области.
"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", — сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа поразила цели в районе Серебрянки и Тернов в ДНР. Киев потерял свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
Подразделения Южного военного округа и ВДВ продолжили наступление на Донецком направлении. Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ, бронетранспортер и восемь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения Восточного военного округа нанесли успешные удары по скоплению противника возле поселка Степовое в Запорожской области и села Новоселка в Донецкой Народной Республике.
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", — уточнили в Минобороны.
Российским ПВО удалось сбить три украинских беспилотника в ЛНР. Кроме того, вооруженные силы поразили склад вооружения и техники украинских войск в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.