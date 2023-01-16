https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845151426.html

Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине

Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине - РИА Новости, 16.01.2023

Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине

Российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:47

2023-01-16T12:47

2023-01-16T15:02

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

украинский демократический альянс за реформы (удар)

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным", — подчеркнул представитель Кремля.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию.Как напомнил Песков, некоторые украинские чиновники сами говорили, что эта трагедия "стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны".В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.

https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность, дмитрий песков