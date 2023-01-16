https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845151426.html
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине - РИА Новости, 16.01.2023
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине
Российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:47
2023-01-16T12:47
2023-01-16T15:02
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
украинский демократический альянс за реформы (удар)
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным", — подчеркнул представитель Кремля.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию.Как напомнил Песков, некоторые украинские чиновники сами говорили, что эта трагедия "стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны".В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.
https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html
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украина, вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Безопасность, Дмитрий Песков
12:47 16.01.2023 (обновлено: 15:02 16.01.2023)
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине
Песков заявил, что ВС России не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине