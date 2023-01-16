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Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845151426.html
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине - РИА Новости, 16.01.2023
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине
Российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:47
2023-01-16T15:02
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
украинский демократический альянс за реформы (удар)
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным", — подчеркнул представитель Кремля.Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию.Как напомнил Песков, некоторые украинские чиновники сами говорили, что эта трагедия "стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны".В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.
https://ria.ru/20230116/soledar-1845151759.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар), безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Безопасность, Дмитрий Песков
12:47 16.01.2023 (обновлено: 15:02 16.01.2023)
 
Песков заявил, что ВС России не наносят удары по жилым домам на Украине

Песков заявил, что ВС России не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на передовой в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России на передовой в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России на передовой в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным", — подчеркнул представитель Кремля.
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. На втором плане – Свято-Преображенский храм. - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию.
Как напомнил Песков, некоторые украинские чиновники сами говорили, что эта трагедия "стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны".
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на подъезд упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)БезопасностьДмитрий Песков
 
 
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