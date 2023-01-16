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Диетолог развеяла популярный миф об острых специях
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях - РИА Новости, 16.01.2023
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях
Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T03:59
2023-01-16T03:59
2023-01-16T03:59
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в международный день горячей и острой пищи. "К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что для поддержания нормальной массы тела, помимо соблюдения принципов здорового питания и ежедневной физической нагрузки, очень полезно включать в рацион питания различные пряные овощи, травы и специи. Диетолог пояснила, что, например, красный перец чили, содержащий природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена, положительно влияет на метаболизм. "Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 граммов сухого острого перца в день", - сказала Стародубова
https://ria.ru/20230111/ves-1844016329.html
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общество, москва, новый год, антонина стародубова, россия
Общество, Москва, Новый год, Антонина Стародубова, Россия
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях
Диетолог Стародубова: добавление острых специй в пищу не способствует похудению
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в международный день горячей и острой пищи.
"К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что для поддержания нормальной массы тела, помимо соблюдения принципов здорового питания и ежедневной физической нагрузки, очень полезно включать в рацион питания различные пряные овощи, травы и специи.
"Они обогащают еду новыми вкусами и ароматами, и, что очень важно, помогают сократить использование при приготовлении пищи и, в конечном итоге, потребление пищевой соли. Согласно российским и международным рекомендациям, количество потребляемой пищевой соли не должно превышать 5 граммов, с учетом потребления пищевых продуктов промышленного выпуска", - добавила Стародубова.
Диетолог пояснила, что, например, красный перец чили, содержащий природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена, положительно влияет на метаболизм.
"Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 граммов сухого острого перца в день", - сказала Стародубова