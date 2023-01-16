Рейтинг@Mail.ru
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/spetsii-1845069781.html
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях - РИА Новости, 16.01.2023
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях
Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T03:59
2023-01-16T03:59
общество
москва
новый год
антонина стародубова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16870/36/168703687_0:109:500:390_1920x0_80_0_0_60818fffece40d43236cdac02fae444d.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в международный день горячей и острой пищи. "К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что для поддержания нормальной массы тела, помимо соблюдения принципов здорового питания и ежедневной физической нагрузки, очень полезно включать в рацион питания различные пряные овощи, травы и специи. Диетолог пояснила, что, например, красный перец чили, содержащий природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена, положительно влияет на метаболизм. "Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 граммов сухого острого перца в день", - сказала Стародубова
https://ria.ru/20230111/ves-1844016329.html
https://ria.ru/20230109/ovoschi-1842457294.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16870/36/168703687_0:62:500:437_1920x0_80_0_0_391d2e3cfab024c41eb430e3d1220dde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новый год, антонина стародубова, россия
Общество, Москва, Новый год, Антонина Стародубова, Россия
03:59 16.01.2023
 
Диетолог развеяла популярный миф об острых специях

Диетолог Стародубова: добавление острых специй в пищу не способствует похудению

© Flickr / Vaidy KrishnanПряности
Пряности - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Flickr / Vaidy Krishnan
Пряности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в международный день горячей и острой пищи.
"К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов", - рассказала Стародубова.
Новогодняя ночь - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 02:10
Диетолог дала совет, как сбросить вес после новогодних праздников
Диетолог отметила, что для поддержания нормальной массы тела, помимо соблюдения принципов здорового питания и ежедневной физической нагрузки, очень полезно включать в рацион питания различные пряные овощи, травы и специи.
"Они обогащают еду новыми вкусами и ароматами, и, что очень важно, помогают сократить использование при приготовлении пищи и, в конечном итоге, потребление пищевой соли. Согласно российским и международным рекомендациям, количество потребляемой пищевой соли не должно превышать 5 граммов, с учетом потребления пищевых продуктов промышленного выпуска", - добавила Стародубова.
Диетолог пояснила, что, например, красный перец чили, содержащий природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена, положительно влияет на метаболизм.
"Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 граммов сухого острого перца в день", - сказала Стародубова
Овощи и специи
9 января, 08:00Наука
Спасут от рака. Ученые нашли уникальные вещества в обычных продуктах
 
ОбществоМоскваНовый годАнтонина СтародубоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала