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Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами - РИА Новости, 16.01.2023
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Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами
Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами - РИА Новости, 16.01.2023
Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами
Меры противодействия попыткам совершения по указке Киева диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения стали предметом обсуждения экспертами... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:41
2023-01-16T12:41
николай патрушев
александр бортников
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Меры противодействия попыткам совершения по указке Киева диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения стали предметом обсуждения экспертами Совета безопасности РФ из числа ученых, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "На состоявшемся заседании секции научного совета при Совете безопасности России обращено внимание на непрекращающиеся попытки совершения диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения украинскими националистами и их пособниками. Эксперты проанализировали актуальные аспекты противодействия указанным угрозам со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, предложили необходимые меры по их нейтрализации", - говорится в сообщении. Подробности не раскрываются. Научный совет при СБ возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В 2022 году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах РФ, это было связанно прежде всего с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, отмечал в декабре председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html
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николай патрушев, александр бортников, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Николай Патрушев, Александр Бортников, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
12:41 16.01.2023
 
Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами

Меры по борьбе с украинскими террористами стали предметом обсуждения научным советом СБ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники полиции на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Меры противодействия попыткам совершения по указке Киева диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения стали предметом обсуждения экспертами Совета безопасности РФ из числа ученых, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"На состоявшемся заседании секции научного совета при Совете безопасности России обращено внимание на непрекращающиеся попытки совершения диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения украинскими националистами и их пособниками. Эксперты проанализировали актуальные аспекты противодействия указанным угрозам со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, предложили необходимые меры по их нейтрализации", - говорится в сообщении.
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Подробности не раскрываются.
Научный совет при СБ возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В 2022 году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах РФ, это было связанно прежде всего с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, отмечал в декабре председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
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