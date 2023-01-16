https://ria.ru/20230116/sovbez-1845148518.html

Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами

Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами - РИА Новости, 16.01.2023

Научный совет Совбеза обсудил борьбу с украинскими террористами

Меры противодействия попыткам совершения по указке Киева диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения стали предметом обсуждения экспертами... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:41

2023-01-16T12:41

2023-01-16T12:41

николай патрушев

александр бортников

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569084236_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_2e67ede25606d612bf218e7b5da54ae2.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Меры противодействия попыткам совершения по указке Киева диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения стали предметом обсуждения экспертами Совета безопасности РФ из числа ученых, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. "На состоявшемся заседании секции научного совета при Совете безопасности России обращено внимание на непрекращающиеся попытки совершения диверсий и террористических актов на объектах жизнеобеспечения украинскими националистами и их пособниками. Эксперты проанализировали актуальные аспекты противодействия указанным угрозам со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, предложили необходимые меры по их нейтрализации", - говорится в сообщении. Подробности не раскрываются. Научный совет при СБ возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В 2022 году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах РФ, это было связанно прежде всего с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, отмечал в декабре председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html

https://ria.ru/20230116/sbu-1845141025.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай патрушев, александр бортников, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина