https://ria.ru/20230116/soledar-1845194848.html

Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам

Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам - РИА Новости, 16.01.2023

Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам

Лондон поддерживает контакт с украинской стороной по ситуации вокруг пропавших без вести в Соледаре двух граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:38

2023-01-16T14:38

2023-01-16T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

лондон

соледар

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донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лондон поддерживает контакт с украинской стороной по ситуации вокруг пропавших без вести в Соледаре двух граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, сообщил РИА Новости представитель МИД Великобритании. "Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести в Украине, и находимся в тесном контакте с украинскими властями", - указал он. Каких-либо деталей к сказанному собеседник не добавил. Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. В Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших. Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление".

https://ria.ru/20230113/soledar-1844648586.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, лондон, соледар, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, украина