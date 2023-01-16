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Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/soledar-1845194848.html
Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам
Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам - РИА Новости, 16.01.2023
Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам
Лондон поддерживает контакт с украинской стороной по ситуации вокруг пропавших без вести в Соледаре двух граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:38
2023-01-16T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
лондон
соледар
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лондон поддерживает контакт с украинской стороной по ситуации вокруг пропавших без вести в Соледаре двух граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, сообщил РИА Новости представитель МИД Великобритании. "Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести в Украине, и находимся в тесном контакте с украинскими властями", - указал он. Каких-либо деталей к сказанному собеседник не добавил. Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. В Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших. Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление".
https://ria.ru/20230113/soledar-1844648586.html
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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в мире, великобритания, лондон, соледар, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Лондон, Соледар, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
14:38 16.01.2023
 
Лондон поддерживает контакт с Киевом по пропавшим в Соледаре британцам

МИД Великобритании заявил, что контактирует с Украиной по пропавшим под Соледаром

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лондон поддерживает контакт с украинской стороной по ситуации вокруг пропавших без вести в Соледаре двух граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, сообщил РИА Новости представитель МИД Великобритании.
"Мы поддерживаем семьи двух британцев, пропавших без вести в Украине, и находимся в тесном контакте с украинскими властями", - указал он. Каких-либо деталей к сказанному собеседник не добавил.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.
В Нацполиции Украины информировали, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы. В МИД Британии заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших.
Согласно британским СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияЛондонСоледарСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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