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В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице - РИА Новости, 16.01.2023
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В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице
В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице - РИА Новости, 16.01.2023
В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице
Улицу в городе Березовский Кемеровской области, где в сугробе застряли две машины скорой помощи, не чистили с 29 декабря, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:32
2023-01-16T13:32
происшествия
березовский
кемеровская область
жкх
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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Улицу в городе Березовский Кемеровской области, где в сугробе застряли две машины скорой помощи, не чистили с 29 декабря, сообщила РИА Новости директор муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа Светлана Цавня. Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что в городе Берёзовском в снегу застряла машина скорой помощи, ехавшая на вызов. На помощь ей пришла вторая машина "скорой", но и она застряла в снегу. Как пишут очевидцы, обе машины откопали прохожие. По информации жителей, из-за нечищенных дорог начались проблемы с продуктами — "их попросту не могут довезти до магазинов". "На территории города Березовского у нас 268 улиц частного сектора. После снегопада, если снегопад недолго длится, мы приступаем (к очистке дорог – ред.) незамедлительно, если у нас затяжной снегопад, как сейчас… во время снегопада приступаем к очистке улиц частного сектора… Улица Каменная у нас была почищена 18 ноября, 23 декабря, 29 декабря после снегопадов таких сильных, потому что были сильные морозы, снегопадов у нас не было, улица не очищалась. В пятницу у нас прошел снег, в субботу у нас сильный снег прошел, и мы приступили к очистке всего частного сектора с воскресенья, 15-го числа", – рассказала собеседница агентства. Она добавила, что на данный момент в поселке Шахта Южная, где застряли "скорые", на очистке улиц работают два погрузчика.
https://ria.ru/20211231/avtomobil-1766279585.html
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происшествия, березовский, кемеровская область, жкх
Происшествия, Березовский, Кемеровская область, ЖКХ
13:32 16.01.2023
 
В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице

Улицу в Березовском в Кузбассе, где застряли в снегу две скорые, не чистили с 29 декабря

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Улицу в городе Березовский Кемеровской области, где в сугробе застряли две машины скорой помощи, не чистили с 29 декабря, сообщила РИА Новости директор муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа Светлана Цавня.
Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что в городе Берёзовском в снегу застряла машина скорой помощи, ехавшая на вызов. На помощь ей пришла вторая машина "скорой", но и она застряла в снегу. Как пишут очевидцы, обе машины откопали прохожие. По информации жителей, из-за нечищенных дорог начались проблемы с продуктами — "их попросту не могут довезти до магазинов".
"На территории города Березовского у нас 268 улиц частного сектора. После снегопада, если снегопад недолго длится, мы приступаем (к очистке дорог – ред.) незамедлительно, если у нас затяжной снегопад, как сейчас… во время снегопада приступаем к очистке улиц частного сектора… Улица Каменная у нас была почищена 18 ноября, 23 декабря, 29 декабря после снегопадов таких сильных, потому что были сильные морозы, снегопадов у нас не было, улица не очищалась. В пятницу у нас прошел снег, в субботу у нас сильный снег прошел, и мы приступили к очистке всего частного сектора с воскресенья, 15-го числа", – рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что на данный момент в поселке Шахта Южная, где застряли "скорые", на очистке улиц работают два погрузчика.
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