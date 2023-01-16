https://ria.ru/20230116/sneg-1845173150.html

В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице

В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице - РИА Новости, 16.01.2023

В Кузбассе две скорые застряли в снегу на одной улице

Улицу в городе Березовский Кемеровской области, где в сугробе застряли две машины скорой помощи, не чистили с 29 декабря, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:32

2023-01-16T13:32

2023-01-16T13:32

происшествия

березовский

кемеровская область

жкх

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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Улицу в городе Березовский Кемеровской области, где в сугробе застряли две машины скорой помощи, не чистили с 29 декабря, сообщила РИА Новости директор муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа Светлана Цавня. Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что в городе Берёзовском в снегу застряла машина скорой помощи, ехавшая на вызов. На помощь ей пришла вторая машина "скорой", но и она застряла в снегу. Как пишут очевидцы, обе машины откопали прохожие. По информации жителей, из-за нечищенных дорог начались проблемы с продуктами — "их попросту не могут довезти до магазинов". "На территории города Березовского у нас 268 улиц частного сектора. После снегопада, если снегопад недолго длится, мы приступаем (к очистке дорог – ред.) незамедлительно, если у нас затяжной снегопад, как сейчас… во время снегопада приступаем к очистке улиц частного сектора… Улица Каменная у нас была почищена 18 ноября, 23 декабря, 29 декабря после снегопадов таких сильных, потому что были сильные морозы, снегопадов у нас не было, улица не очищалась. В пятницу у нас прошел снег, в субботу у нас сильный снег прошел, и мы приступили к очистке всего частного сектора с воскресенья, 15-го числа", – рассказала собеседница агентства. Она добавила, что на данный момент в поселке Шахта Южная, где застряли "скорые", на очистке улиц работают два погрузчика.

https://ria.ru/20211231/avtomobil-1766279585.html

березовский

кемеровская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, березовский, кемеровская область, жкх