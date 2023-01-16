https://ria.ru/20230116/skolkovo-1845283499.html

Филиал "Сколково" появится в Волгограде

Филиал "Сколково" появится в Волгограде - РИА Новости, 16.01.2023

Филиал "Сколково" появится в Волгограде

Проект по созданию филиала всероссийского инновационного центра "Сколково" начали реализовывать в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:39

2023-01-16T18:39

2023-01-16T18:40

андрей бочаров

волгоград

волгоградская область

сколково

россия

технологии

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ВОЛГОГРАД, 16 янв – РИА Новости. Проект по созданию филиала всероссийского инновационного центра "Сколково" начали реализовывать в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "В Волгоградской области представлен целый ряд IT-компаний — как правило, это небольшие бизнесы и стартапы… Сейчас мы приступили к созданию в Волгограде филиала Всероссийского инновационного центра Сколково", - цитирует пресс-служба администрации слова Бочарова во время дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта. Губернатор отметил, что проект реализуется при господдержке. Как уточнили журналистам в администрации, проект по созданию технопарка находится в работе, на данный момент подписано четырехстороннее соглашение между инновационным центром "Сколково", администрациями региона и города, а также застройщиком.

https://ria.ru/20221226/skolkovo-1841488452.html

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

волгоград

волгоградская область

россия

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андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, сколково, россия, технологии