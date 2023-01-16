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Филиал "Сколково" появится в Волгограде - РИА Новости, 16.01.2023
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Филиал "Сколково" появится в Волгограде
Филиал "Сколково" появится в Волгограде - РИА Новости, 16.01.2023
Филиал "Сколково" появится в Волгограде
Проект по созданию филиала всероссийского инновационного центра "Сколково" начали реализовывать в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:39
2023-01-16T18:40
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
сколково
россия
технологии
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ВОЛГОГРАД, 16 янв – РИА Новости. Проект по созданию филиала всероссийского инновационного центра "Сколково" начали реализовывать в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "В Волгоградской области представлен целый ряд IT-компаний — как правило, это небольшие бизнесы и стартапы… Сейчас мы приступили к созданию в Волгограде филиала Всероссийского инновационного центра Сколково", - цитирует пресс-служба администрации слова Бочарова во время дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта. Губернатор отметил, что проект реализуется при господдержке. Как уточнили журналистам в администрации, проект по созданию технопарка находится в работе, на данный момент подписано четырехстороннее соглашение между инновационным центром "Сколково", администрациями региона и города, а также застройщиком.
https://ria.ru/20221226/skolkovo-1841488452.html
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андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, сколково, россия, технологии
Андрей Бочаров, Волгоград, Волгоградская область, Сколково, Россия, Технологии
18:39 16.01.2023 (обновлено: 18:40 16.01.2023)
 
Филиал "Сколково" появится в Волгограде

Губернатор Бочаров заявил о начале создания в Волгограде филиала "Сколково"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 16 янв – РИА Новости. Проект по созданию филиала всероссийского инновационного центра "Сколково" начали реализовывать в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Волгоградской области представлен целый ряд IT-компаний — как правило, это небольшие бизнесы и стартапы… Сейчас мы приступили к созданию в Волгограде филиала Всероссийского инновационного центра Сколково", - цитирует пресс-служба администрации слова Бочарова во время дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта.
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Губернатор отметил, что проект реализуется при господдержке.
Как уточнили журналистам в администрации, проект по созданию технопарка находится в работе, на данный момент подписано четырехстороннее соглашение между инновационным центром "Сколково", администрациями региона и города, а также застройщиком.
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Андрей БочаровВолгоградВолгоградская областьСколковоРоссияТехнологии
 
 
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