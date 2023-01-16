https://ria.ru/20230116/sklad-1845190362.html

ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ

ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023

ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ

Российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:20

2023-01-16T14:20

2023-01-16T14:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что также поражены 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.

https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845189450.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность