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ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ
ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:20
2023-01-16T14:20
2023-01-16T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что также поражены 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845189450.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ
Российские силы поразили склад вооружения и ангар с техникой украинских военных