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ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/sklad-1845190362.html
ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ
ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:20
2023-01-16T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Уточняется, что также поражены 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845189450.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:20 16.01.2023
 
ВС России поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ

Российские силы поразили склад вооружения и ангар с техникой украинских военных

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили склад вооружения и техники украинских военных в ДНР и ангар с военной техникой украинского полка спецназначения в Запорожской области, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что также поражены 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 14:17Специальная военная операция на Украине
ВС России на Донбассе уничтожили еще две украинские РЛС производства США
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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