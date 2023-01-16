https://ria.ru/20230116/sizo-1845191403.html

ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим"

ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим" - РИА Новости, 16.01.2023

ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим"

Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название на "сидим-едим.рф", сообщается на сайте "фсинмагазин.рф". РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:22

2023-01-16T14:22

2023-01-16T14:40

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название на "сидим-едим.рф", сообщается на сайте "фсинмагазин.рф". При открытии ресурса "фсинмагазин.рф" всплывает сообщение: "Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет "сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш сидим-едим.рф". Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы могут с помощью данного ресурса заказать продукты питания и непродовольственные товары.Это магазин никак не связан с Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН). "В сети интернет распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России", - говорится в сообщении ведомства. Служба добавила, что "проверка выявила более 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН", по предоставлению услуг заключенным, включая этот ресурс.

https://ria.ru/20221217/arest-1839408021.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)