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ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим" - РИА Новости, 16.01.2023
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ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим"
ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим" - РИА Новости, 16.01.2023
ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим"
Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название на "сидим-едим.рф", сообщается на сайте "фсинмагазин.рф". РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:22
2023-01-16T14:40
общество
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название на "сидим-едим.рф", сообщается на сайте "фсинмагазин.рф". При открытии ресурса "фсинмагазин.рф" всплывает сообщение: "Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет "сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш сидим-едим.рф". Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы могут с помощью данного ресурса заказать продукты питания и непродовольственные товары.Это магазин никак не связан с Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН). "В сети интернет распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России", - говорится в сообщении ведомства. Служба добавила, что "проверка выявила более 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН", по предоставлению услуг заключенным, включая этот ресурс.
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Кирилл Волков
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
14:22 16.01.2023 (обновлено: 14:40 16.01.2023)
 
ФСИН опровергла сообщения о ребрендинге магазина в "Сидим-едим"

ФСИН заявила, что не имеет отношения к магазину, получившему название "сидим-едим.рф"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на следственный изолятор "Лефортово" в Москве
Вид на следственный изолятор Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сайт продуктового магазина, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название на "сидим-едим.рф", сообщается на сайте "фсинмагазин.рф".
При открытии ресурса "фсинмагазин.рф" всплывает сообщение: "Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет "сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш сидим-едим.рф".
Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы могут с помощью данного ресурса заказать продукты питания и непродовольственные товары.
Это магазин никак не связан с Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН). "В сети интернет распространяется информация о ребрендинге сайта фсинмагазин.рф. Сообщаем, что данный сайт не имеет отношения к ФСИН России", - говорится в сообщении ведомства. Служба добавила, что "проверка выявила более 30 сервисов, неправомерно использующих название ФСИН", по предоставлению услуг заключенным, включая этот ресурс.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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