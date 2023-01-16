11:32 16.01.2023 (обновлено: 13:37 16.01.2023)
SHAMAN анонсировал тур в новых регионах
Певец SHAMAN после концертов в Мариуполе и Луганске анонсировал тур в новых регионах
МАРИУПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что концерты в Мариуполе и Луганске – это не разовое мероприятие, будет целый тур в новых регионах.
SHAMAN дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске 14 и 15 января.
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
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Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
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Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
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Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
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Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
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Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
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Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
"Я давно хотел это сделать и тщательно готовился, и вот сегодня этот день настал. Это, конечно, будет не единственный концерт – у меня будет тур по Новороссии, для меня это радостное событие, к которому я давно, ответственно готовился – и вот, наконец-то, это случилось… Я себя чувствую здесь (в Мариуполе - ред.) как дома, очень уютно, очень тепло", - рассказал РИА Новости Дронов.
SHAMAN на концертах исполнил свои хиты, а также гимн России в авторской аранжировке.
12 декабря 2022, 11:21ШоубизSHAMAN записал свою версию гимна России