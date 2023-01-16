https://ria.ru/20230116/shaman-1845122166.html

SHAMAN анонсировал тур в новых регионах

SHAMAN анонсировал тур в новых регионах - РИА Новости, 16.01.2023

SHAMAN анонсировал тур в новых регионах

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что концерты в Мариуполе и Луганске – это не разовое мероприятие, будет целый тур в новых регионах. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:32

2023-01-16T11:32

2023-01-16T13:37

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

новороссия

луганск

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

шоу-бизнес

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МАРИУПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что концерты в Мариуполе и Луганске – это не разовое мероприятие, будет целый тур в новых регионах. SHAMAN дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске 14 и 15 января. "Я давно хотел это сделать и тщательно готовился, и вот сегодня этот день настал. Это, конечно, будет не единственный концерт – у меня будет тур по Новороссии, для меня это радостное событие, к которому я давно, ответственно готовился – и вот, наконец-то, это случилось… Я себя чувствую здесь (в Мариуполе - ред.) как дома, очень уютно, очень тепло", - рассказал РИА Новости Дронов. SHAMAN на концертах исполнил свои хиты, а также гимн России в авторской аранжировке.

https://ria.ru/20221212/shaman-1837981216.html

новороссия

луганск

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Восхищаюсь их стойкостью и мужеством". SHAMAN выступил перед военнослужащими и жителями Донбасса Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. На концерте в Луганске артист записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона. 2023-01-16T11:32 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

shaman (ярослав дронов) , новороссия, луганск, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, шоу-бизнес