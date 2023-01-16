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SHAMAN анонсировал тур в новых регионах - РИА Новости, 16.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230116/shaman-1845122166.html
SHAMAN анонсировал тур в новых регионах
SHAMAN анонсировал тур в новых регионах - РИА Новости, 16.01.2023
SHAMAN анонсировал тур в новых регионах
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что концерты в Мариуполе и Луганске – это не разовое мероприятие, будет целый тур в новых регионах. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:32
2023-01-16T13:37
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
новороссия
луганск
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
шоу-бизнес
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МАРИУПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что концерты в Мариуполе и Луганске – это не разовое мероприятие, будет целый тур в новых регионах. SHAMAN дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске 14 и 15 января. "Я давно хотел это сделать и тщательно готовился, и вот сегодня этот день настал. Это, конечно, будет не единственный концерт – у меня будет тур по Новороссии, для меня это радостное событие, к которому я давно, ответственно готовился – и вот, наконец-то, это случилось… Я себя чувствую здесь (в Мариуполе - ред.) как дома, очень уютно, очень тепло", - рассказал РИА Новости Дронов. SHAMAN на концертах исполнил свои хиты, а также гимн России в авторской аранжировке.
https://ria.ru/20221212/shaman-1837981216.html
новороссия
луганск
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
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"Восхищаюсь их стойкостью и мужеством". SHAMAN выступил перед военнослужащими и жителями Донбасса
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал концерты в Донбассе. Он выступил в Мариуполе и Луганске, сообщает пресс-служба исполнителя. На концерте в Луганске артист записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни. Также в столице ЛНР он вручил подарки одной из военных частей региона.
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shaman (ярослав дронов) , новороссия, луганск, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, шоу-бизнес
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Новороссия, Луганск, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Шоу-бизнес
11:32 16.01.2023 (обновлено: 13:37 16.01.2023)
 
SHAMAN анонсировал тур в новых регионах

Певец SHAMAN после концертов в Мариуполе и Луганске анонсировал тур в новых регионах

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что концерты в Мариуполе и Луганске – это не разовое мероприятие, будет целый тур в новых регионах.
SHAMAN дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске 14 и 15 января.
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске
1 из 3
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске
2 из 3
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске
3 из 3
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
1 из 3
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
2 из 3
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
3 из 3
Певец SHAMAN выступает на концерте для военнослужащих в Луганске. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске.
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
"Я давно хотел это сделать и тщательно готовился, и вот сегодня этот день настал. Это, конечно, будет не единственный концерт – у меня будет тур по Новороссии, для меня это радостное событие, к которому я давно, ответственно готовился – и вот, наконец-то, это случилось… Я себя чувствую здесь (в Мариуполе - ред.) как дома, очень уютно, очень тепло", - рассказал РИА Новости Дронов.
SHAMAN на концертах исполнил свои хиты, а также гимн России в авторской аранжировке.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 11:21Шоубиз
SHAMAN записал свою версию гимна России
 
ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)НовороссияЛуганскМариупольДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаШоу-бизнес
 
 
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