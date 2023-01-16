https://ria.ru/20230116/sevastopol-1845199853.html

Число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти

Число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти - РИА Новости, 16.01.2023

Число сбитых в Севастополе беспилотников увеличилось до десяти

Силы ПВО и подразделения Черноморского флота за день сбили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Севастополь, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:50

2023-01-16T14:50

2023-01-16T15:47

специальная военная операция на украине

севастополь

украина

безопасность

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Силы ПВО и подразделения Черноморского флота за день сбили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Развожаев подчеркнул, что все дроны удалось сбить над морем.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым при помощи дронов. Все эти попытки удалось пресечь.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230110/sevastopol-1843855856.html

севастополь

украина

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севастополь, украина, безопасность