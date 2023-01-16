https://ria.ru/20230116/sevastopol-1845067082.html
В море у Севастополя сбили беспилотник
В море у Севастополя сбили беспилотник - РИА Новости, 16.01.2023
В море у Севастополя сбили беспилотник
В Севастополе подразделения противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T02:10
2023-01-16T02:10
2023-01-16T09:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
севастополь
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Севастополе подразделения противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Украинские боевики не раз пытались атаковать Севастополь. За первую неделю нового года над городом сбили пять дронов: по два 2 и 4 января и еще один 7 января.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230115/soledar-1845060139.html
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происшествия, россия, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Севастополь
02:10 16.01.2023 (обновлено: 09:00 16.01.2023)
В море у Севастополя сбили беспилотник
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили над морем беспилотник