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СБУ обвинила депутата Госдумы Журавлева в призывах к развязыванию конфликта - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/sbu-1845141025.html
СБУ обвинила депутата Госдумы Журавлева в призывах к развязыванию конфликта
СБУ обвинила депутата Госдумы Журавлева в призывах к развязыванию конфликта - РИА Новости, 16.01.2023
СБУ обвинила депутата Госдумы Журавлева в призывах к развязыванию конфликта
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Государственной Думы РФ Алексею Журавлеву в призывах к развязыванию конфликта, говорится в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:22
2023-01-16T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей журавлев
россия
донецкая народная республика
служба безопасности украины
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Государственной Думы РФ Алексею Журавлеву в призывах к развязыванию конфликта, говорится в сообщении спецслужбы. "Служба безопасности Украины собрала дополнительные материалы и открыла новое уголовное дело в отношении депутата Государственной Думы РФ Алексея Журавлева, который принимал участие в боевых действия против сил обороны Украины на восточном фронте", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ведомство утверждает, что Журавлев неоднократно посещал Донецкую Народную Республику, где он вступил в ряды интернациональной бригады "Пятнашка", а также начал "широкую агитационную компанию" по поддержке специальной военной операции, выступая на телевидении. СБУ предъявило Журавлеву обвинения в соответствии со статьей 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и статьей 436 (публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта) уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, ранее Журавлеву уже было заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в голосовании Госдумы по признанию независимости ЛНР и ДНР. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230116/upts-1845128072.html
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в мире, украина, алексей журавлев , россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, госдума рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Журавлев , Россия, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, Донбасс
12:22 16.01.2023
 
СБУ обвинила депутата Госдумы Журавлева в призывах к развязыванию конфликта

СБУ заочно предъявила обвинения депутату ГД Журавлеву за призывы к развязыванию конфликта

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Государственной Думы РФ Алексею Журавлеву в призывах к развязыванию конфликта, говорится в сообщении спецслужбы.
"Служба безопасности Украины собрала дополнительные материалы и открыла новое уголовное дело в отношении депутата Государственной Думы РФ Алексея Журавлева, который принимал участие в боевых действия против сил обороны Украины на восточном фронте", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Ведомство утверждает, что Журавлев неоднократно посещал Донецкую Народную Республику, где он вступил в ряды интернациональной бригады "Пятнашка", а также начал "широкую агитационную компанию" по поддержке специальной военной операции, выступая на телевидении.
СБУ предъявило Журавлеву обвинения в соответствии со статьей 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и статьей 436 (публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта) уголовного кодекса Украины.
По данным ведомства, ранее Журавлеву уже было заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в голосовании Госдумы по признанию независимости ЛНР и ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 01:16
СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ЖуравлевРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныГосдума РФДонбасс
 
 
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