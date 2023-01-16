https://ria.ru/20230116/sanktsii-1845328344.html
Вышинский отреагировал на новые санкции Украины
Вышинский отреагировал на новые санкции Украины - РИА Новости, 16.01.2023
Вышинский отреагировал на новые санкции Украины
Член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский назвал несуразным новый санкционный... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:53
2023-01-16T22:53
2023-01-16T22:53
кирилл вышинский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский назвал несуразным новый санкционный список Украины, в который попал и он. В воскресенье Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 человек, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, журналистки и члена СПЧ Марины Ахмедовой, а также против Вышинского. "Мне "очень льстит" такое "внимание" украинских властей, но выглядит это все очень наивно и нелепо. В списке санкций в отношении меня есть "запрет на вхождение судов" и "посадку самолетов" на Украине. Это что могло бы значить? Мой флот не может войти в украинские территориальные воды? Они это серьезно? И этот указ подписал Зеленский. Он его читал?" - задается вопросом Вышинский в своем заявлении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ. Он назвал список санкций "несуразным". "Хотели напугать, а только насмешили. Такое впечатление, что указы Зеленскому по-прежнему готовят сценаристы "95-го квартала". Смех да и только", - добавил Вышинский.
https://ria.ru/20230115/korchevnikov-1845052789.html
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кирилл вышинский, владимир зеленский, егор бероев , украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Кирилл Вышинский, Владимир Зеленский, Егор Бероев , Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Вышинский отреагировал на новые санкции Украины
Вышинский назвал новый санкционный список Украины несуразным