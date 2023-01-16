В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России
Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций Евросоюза против России
Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций, введенных Европейским союзом против России, сообщила в понедельник бельгийская газета Echo со ссылкой на таможню.
"Бельгийская таможня обнаружила в контейнерах продукцию, которая может нарушать санкции против России. Прокуратура подводит расследование", - сообщает издание.
В частности, как утверждает газета, нарушения касаются экспорта в Россию запчастей для оборудования, химической продукции, электроники, продукции, которая может использоваться в военной промышленности. Кроме того, речь идет о предметах роскоши, медицинском оборудовании, продуктах питания.
Также таможенные службы обнаружили импорт золота, стали, нефтехимической продукции из России, утверждает издание.
Сообщается, что с начала специальной военной операции России на Украине таможенные службы Бельгии проверили 27 тысяч контейнеров на предмет наличия санкционной продукции, 500 из них по-прежнему заблокированы для более тщательной проверки. "Для разблокировки этих контейнеров заинтересованные компании должны предоставить документы, подтверждающие, что они не нарушают санкции", - уточняет издание.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции.
В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.