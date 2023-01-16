https://ria.ru/20230116/sanktsii-1845163423.html

В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России

В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 16.01.2023

В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России

Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций, введенных Европейским союзом против России, сообщила в понедельник бельгийская газета Echo... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:07

2023-01-16T13:07

2023-01-16T13:07

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций, введенных Европейским союзом против России, сообщила в понедельник бельгийская газета Echo со ссылкой на таможню. В частности, как утверждает газета, нарушения касаются экспорта в Россию запчастей для оборудования, химической продукции, электроники, продукции, которая может использоваться в военной промышленности. Кроме того, речь идет о предметах роскоши, медицинском оборудовании, продуктах питания. Также таможенные службы обнаружили импорт золота, стали, нефтехимической продукции из России, утверждает издание. Сообщается, что с начала специальной военной операции России на Украине таможенные службы Бельгии проверили 27 тысяч контейнеров на предмет наличия санкционной продукции, 500 из них по-прежнему заблокированы для более тщательной проверки. "Для разблокировки этих контейнеров заинтересованные компании должны предоставить документы, подтверждающие, что они не нарушают санкции", - уточняет издание. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230113/paket-1844707365.html

https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844578969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, россия, бельгия, евросоюз, в мире