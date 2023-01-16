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В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 16.01.2023
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В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России
В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 16.01.2023
В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России
Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций, введенных Европейским союзом против России, сообщила в понедельник бельгийская газета Echo... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:07
2023-01-16T13:07
санкции
санкции в отношении россии
россия
бельгия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций, введенных Европейским союзом против России, сообщила в понедельник бельгийская газета Echo со ссылкой на таможню. В частности, как утверждает газета, нарушения касаются экспорта в Россию запчастей для оборудования, химической продукции, электроники, продукции, которая может использоваться в военной промышленности. Кроме того, речь идет о предметах роскоши, медицинском оборудовании, продуктах питания. Также таможенные службы обнаружили импорт золота, стали, нефтехимической продукции из России, утверждает издание. Сообщается, что с начала специальной военной операции России на Украине таможенные службы Бельгии проверили 27 тысяч контейнеров на предмет наличия санкционной продукции, 500 из них по-прежнему заблокированы для более тщательной проверки. "Для разблокировки этих контейнеров заинтересованные компании должны предоставить документы, подтверждающие, что они не нарушают санкции", - уточняет издание. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230113/paket-1844707365.html
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санкции, санкции в отношении россии, россия, бельгия, евросоюз, в мире
Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Бельгия, Евросоюз, В мире
13:07 16.01.2023
 
В Бельгии выявили 30 нарушений санкций Евросоюза против России

Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций Евросоюза против России

© Fotolia / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Fotolia / Jackin
Флаг Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Бельгийские таможенные службы выявили порядка 30 нарушений санкций, введенных Европейским союзом против России, сообщила в понедельник бельгийская газета Echo со ссылкой на таможню.
"Бельгийская таможня обнаружила в контейнерах продукцию, которая может нарушать санкции против России. Прокуратура подводит расследование", - сообщает издание.
В частности, как утверждает газета, нарушения касаются экспорта в Россию запчастей для оборудования, химической продукции, электроники, продукции, которая может использоваться в военной промышленности. Кроме того, речь идет о предметах роскоши, медицинском оборудовании, продуктах питания.
Также таможенные службы обнаружили импорт золота, стали, нефтехимической продукции из России, утверждает издание.
Сообщается, что с начала специальной военной операции России на Украине таможенные службы Бельгии проверили 27 тысяч контейнеров на предмет наличия санкционной продукции, 500 из них по-прежнему заблокированы для более тщательной проверки. "Для разблокировки этих контейнеров заинтересованные компании должны предоставить документы, подтверждающие, что они не нарушают санкции", - уточняет издание.
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СМИ узнали сроки подготовки десятого пакета антироссийских санкций ЕС
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальных санкции.
В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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