https://ria.ru/20230116/samolety-1845204631.html
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах - РИА Новости, 16.01.2023
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах
Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:03
2023-01-16T15:03
2023-01-16T15:47
экономика
технологии
олег пантелеев
россия
"авиапорт"
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что в России узаконили так называемую каннибализацию самолетов. По данным издания, кабмин в конце декабря принял поправки в постановление №353, дающие право российским авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие. Также разрешено устанавливать неоригинальные иностранные запчасти, продлевать сроки техобслуживания самолетов. "Это нормальная мировая практика, которая была придумана не у нас. Она широко применялась в России после появления в парке отечественных авиакомпаний воздушных судов иностранного производства. Практика перестановки комплектующих безопасна - ведь авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты", - сказал Пантелеев. Он отметил, что ранее российские авиакомпании, чьи воздушные суда находились в реестрах третьих стран, в том числе Бермудских островов, ориентировались на нормативную базу, подготовленную авиавластями этих стран. Сейчас, после перевода воздушных судов в российский реестр, ответственность взяли на себя российские авиавласти, и они подготовили нормативную базу, которая легализовала перестановку компонентов. "Вопрос не в нормативной базе, а в практике применения этой процедуры. Если авиакомпания проводит строгий входной контроль компонентов, держит в порядке документацию и так далее - никаких рисков для безопасности полетов не возникает. Что касается неоригинальных запчастей, это также нормальная практика. Строгий входной контроль компонентов позволит отсечь потенциально проблемные комплектующие", - сказал Пантелеев. "Еще один вопрос, связанный с неоригинальными запчастями - использование компонентов, созданных в России. У нас есть ряд компаний, которые получили права разработчика авиатехники. Они могут выпускать достаточно широкую номенклатуру компонентов - различные прокладки, фильтры, шланги и так далее. Необходимо было создать нормативную базу для их применения, и такие правовые основы существуют", - заключил он.
https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html
https://ria.ru/20221228/aeroflot-1841814788.html
https://ria.ru/20230116/irkutsk-1845076577.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5145c8d918fb20dae730e37d15eac730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, олег пантелеев, россия, "авиапорт", новости - туризм
Экономика, Технологии, Олег Пантелеев, Россия, "Авиапорт", Новости - Туризм
15:03 16.01.2023 (обновлено: 15:47 16.01.2023)
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах
Эксперт Пантелеев назвал перестановку запчастей на самолетах безопасной практикой
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что в России
узаконили так называемую каннибализацию самолетов. По данным издания, кабмин в конце декабря принял поправки в постановление №353, дающие право российским авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие. Также разрешено устанавливать неоригинальные иностранные запчасти, продлевать сроки техобслуживания самолетов.
"Это нормальная мировая практика, которая была придумана не у нас. Она широко применялась в России после появления в парке отечественных авиакомпаний воздушных судов иностранного производства. Практика перестановки комплектующих безопасна - ведь авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты", - сказал Пантелеев.
Он отметил, что ранее российские авиакомпании, чьи воздушные суда находились в реестрах третьих стран, в том числе Бермудских островов, ориентировались на нормативную базу, подготовленную авиавластями этих стран. Сейчас, после перевода воздушных судов в российский реестр, ответственность взяли на себя российские авиавласти, и они подготовили нормативную базу, которая легализовала перестановку компонентов.
"Вопрос не в нормативной базе, а в практике применения этой процедуры. Если авиакомпания проводит строгий входной контроль компонентов, держит в порядке документацию и так далее - никаких рисков для безопасности полетов не возникает. Что касается неоригинальных запчастей, это также нормальная практика. Строгий входной контроль компонентов позволит отсечь потенциально проблемные комплектующие", - сказал Пантелеев.
"Еще один вопрос, связанный с неоригинальными запчастями - использование компонентов, созданных в России. У нас есть ряд компаний, которые получили права разработчика авиатехники. Они могут выпускать достаточно широкую номенклатуру компонентов - различные прокладки, фильтры, шланги и так далее. Необходимо было создать нормативную базу для их применения, и такие правовые основы существуют", - заключил он.