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Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах - РИА Новости, 16.01.2023
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Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах - РИА Новости, 16.01.2023
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах
Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:03
2023-01-16T15:47
экономика
технологии
олег пантелеев
россия
"авиапорт"
новости - туризм
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что в России узаконили так называемую каннибализацию самолетов. По данным издания, кабмин в конце декабря принял поправки в постановление №353, дающие право российским авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие. Также разрешено устанавливать неоригинальные иностранные запчасти, продлевать сроки техобслуживания самолетов. "Это нормальная мировая практика, которая была придумана не у нас. Она широко применялась в России после появления в парке отечественных авиакомпаний воздушных судов иностранного производства. Практика перестановки комплектующих безопасна - ведь авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты", - сказал Пантелеев. Он отметил, что ранее российские авиакомпании, чьи воздушные суда находились в реестрах третьих стран, в том числе Бермудских островов, ориентировались на нормативную базу, подготовленную авиавластями этих стран. Сейчас, после перевода воздушных судов в российский реестр, ответственность взяли на себя российские авиавласти, и они подготовили нормативную базу, которая легализовала перестановку компонентов. "Вопрос не в нормативной базе, а в практике применения этой процедуры. Если авиакомпания проводит строгий входной контроль компонентов, держит в порядке документацию и так далее - никаких рисков для безопасности полетов не возникает. Что касается неоригинальных запчастей, это также нормальная практика. Строгий входной контроль компонентов позволит отсечь потенциально проблемные комплектующие", - сказал Пантелеев. "Еще один вопрос, связанный с неоригинальными запчастями - использование компонентов, созданных в России. У нас есть ряд компаний, которые получили права разработчика авиатехники. Они могут выпускать достаточно широкую номенклатуру компонентов - различные прокладки, фильтры, шланги и так далее. Необходимо было создать нормативную базу для их применения, и такие правовые основы существуют", - заключил он.
https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html
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экономика, технологии, олег пантелеев, россия, "авиапорт", новости - туризм
Экономика, Технологии, Олег Пантелеев, Россия, "Авиапорт", Новости - Туризм
15:03 16.01.2023 (обновлено: 15:47 16.01.2023)
 
Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах

Эксперт Пантелеев назвал перестановку запчастей на самолетах безопасной практикой

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что в России узаконили так называемую каннибализацию самолетов. По данным издания, кабмин в конце декабря принял поправки в постановление №353, дающие право российским авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие. Также разрешено устанавливать неоригинальные иностранные запчасти, продлевать сроки техобслуживания самолетов.
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"Это нормальная мировая практика, которая была придумана не у нас. Она широко применялась в России после появления в парке отечественных авиакомпаний воздушных судов иностранного производства. Практика перестановки комплектующих безопасна - ведь авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты", - сказал Пантелеев.
Он отметил, что ранее российские авиакомпании, чьи воздушные суда находились в реестрах третьих стран, в том числе Бермудских островов, ориентировались на нормативную базу, подготовленную авиавластями этих стран. Сейчас, после перевода воздушных судов в российский реестр, ответственность взяли на себя российские авиавласти, и они подготовили нормативную базу, которая легализовала перестановку компонентов.
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"Вопрос не в нормативной базе, а в практике применения этой процедуры. Если авиакомпания проводит строгий входной контроль компонентов, держит в порядке документацию и так далее - никаких рисков для безопасности полетов не возникает. Что касается неоригинальных запчастей, это также нормальная практика. Строгий входной контроль компонентов позволит отсечь потенциально проблемные комплектующие", - сказал Пантелеев.
"Еще один вопрос, связанный с неоригинальными запчастями - использование компонентов, созданных в России. У нас есть ряд компаний, которые получили права разработчика авиатехники. Они могут выпускать достаточно широкую номенклатуру компонентов - различные прокладки, фильтры, шланги и так далее. Необходимо было создать нормативную базу для их применения, и такие правовые основы существуют", - заключил он.
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