https://ria.ru/20230116/samolety-1845204631.html

Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах

Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах - РИА Новости, 16.01.2023

Эксперт рассказал о практике перестановки запчастей на самолетах

Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:03

2023-01-16T15:03

2023-01-16T15:47

экономика

технологии

олег пантелеев

россия

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новости - туризм

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Перестановка запчастей на самолетах - нормальная мировая практика, она безопасна, так как авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты, заявил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что в России узаконили так называемую каннибализацию самолетов. По данным издания, кабмин в конце декабря принял поправки в постановление №353, дающие право российским авиакомпаниям и предприятиям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для их хранения или установки на другие. Также разрешено устанавливать неоригинальные иностранные запчасти, продлевать сроки техобслуживания самолетов. "Это нормальная мировая практика, которая была придумана не у нас. Она широко применялась в России после появления в парке отечественных авиакомпаний воздушных судов иностранного производства. Практика перестановки комплектующих безопасна - ведь авиакомпании ставят на воздушные суда заведомо исправные компоненты", - сказал Пантелеев. Он отметил, что ранее российские авиакомпании, чьи воздушные суда находились в реестрах третьих стран, в том числе Бермудских островов, ориентировались на нормативную базу, подготовленную авиавластями этих стран. Сейчас, после перевода воздушных судов в российский реестр, ответственность взяли на себя российские авиавласти, и они подготовили нормативную базу, которая легализовала перестановку компонентов. "Вопрос не в нормативной базе, а в практике применения этой процедуры. Если авиакомпания проводит строгий входной контроль компонентов, держит в порядке документацию и так далее - никаких рисков для безопасности полетов не возникает. Что касается неоригинальных запчастей, это также нормальная практика. Строгий входной контроль компонентов позволит отсечь потенциально проблемные комплектующие", - сказал Пантелеев. "Еще один вопрос, связанный с неоригинальными запчастями - использование компонентов, созданных в России. У нас есть ряд компаний, которые получили права разработчика авиатехники. Они могут выпускать достаточно широкую номенклатуру компонентов - различные прокладки, фильтры, шланги и так далее. Необходимо было создать нормативную базу для их применения, и такие правовые основы существуют", - заключил он.

https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

https://ria.ru/20221228/aeroflot-1841814788.html

https://ria.ru/20230116/irkutsk-1845076577.html

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экономика, технологии, олег пантелеев, россия, "авиапорт", новости - туризм