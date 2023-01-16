https://ria.ru/20230116/samolet-1845292921.html

Самолет-разведчик ВМС Германии приблизился к российской границе

Самолет-разведчик ВМС Германии приблизился к российской границе - РИА Новости, 16.01.2023

Самолет-разведчик ВМС Германии приблизился к российской границе

Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик "Орион" ВМС Германии над Балтийским морем после попытки приблизиться к российской границе, сообщил Национальный... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:07

2023-01-16T19:07

2023-01-16T19:38

германия

россия

су-27

безопасность

балтийское море

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик "Орион" ВМС Германии над Балтийским морем после попытки приблизиться к российской границе, сообщил Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны) в Telegram-канале.Так, российские средства контроля воздушного пространства 16 января обнаружили над акваторией Балтики приближающуюся к государственной границе воздушную цель. После этого в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота."Экипаж идентифицировал самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено", — заявили в Национальном центре.В ведомстве добавили, что российский Су-27 выполнял полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами: не пересекал воздушных трасс и не допускал опасного сближения с самолетами других государств.

https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843268216.html

https://ria.ru/20230110/pvo-1843870442.html

германия

россия

балтийское море

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия, россия, су-27, безопасность, балтийское море