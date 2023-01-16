https://ria.ru/20230116/rossiya-1845297847.html

Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада

Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада - РИА Новости, 16.01.2023

Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада

Владимир Путин сумел противостоять попыткам Запада надавить на Россию во время украинского кризиса, написал офицер разведки американской морской пехоты в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:32

2023-01-16T19:32

2023-01-16T22:44

в мире

владимир путин

москва

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евросоюз

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин сумел противостоять попыткам Запада надавить на Россию во время украинского кризиса, написал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times."Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", — отметил он.По словам военного, НАТО использует украинцев для ведения прокси войны с Россией. Альянс тренирует бойцов ВСУ, оснащает их тяжелой техникой стоимостью в десятки миллиардов долларов, а также снабжает их разведывательными данными.Помимо прочего, Запад пытался ослабить Москву, введя против нее санкции, однако эти попытки не увенчались успехом. Результатом антироссийской политики стало экономическое ослабление Европы, а гегемония США уступила место многополярности при растущей роли БРИКС, подчеркнул Риттер."Происходит радикальная геополитическая трансформация от американского доминирования к многополярности. И это происходит из-за украинского конфликта", — подытожил он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html

https://ria.ru/20230116/ssha-1845271315.html

https://ria.ru/20230116/britaniya-1845238300.html

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сша

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в мире, владимир путин, москва, россия, сша, евросоюз, нато, вооруженные силы украины