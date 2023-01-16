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Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада - РИА Новости, 16.01.2023
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Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада
Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада - РИА Новости, 16.01.2023
Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада
Владимир Путин сумел противостоять попыткам Запада надавить на Россию во время украинского кризиса, написал офицер разведки американской морской пехоты в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:32
2023-01-16T22:44
в мире
владимир путин
москва
россия
сша
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин сумел противостоять попыткам Запада надавить на Россию во время украинского кризиса, написал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times."Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", — отметил он.По словам военного, НАТО использует украинцев для ведения прокси войны с Россией. Альянс тренирует бойцов ВСУ, оснащает их тяжелой техникой стоимостью в десятки миллиардов долларов, а также снабжает их разведывательными данными.Помимо прочего, Запад пытался ослабить Москву, введя против нее санкции, однако эти попытки не увенчались успехом. Результатом антироссийской политики стало экономическое ослабление Европы, а гегемония США уступила место многополярности при растущей роли БРИКС, подчеркнул Риттер."Происходит радикальная геополитическая трансформация от американского доминирования к многополярности. И это происходит из-за украинского конфликта", — подытожил он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845204032.html
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в мире, владимир путин, москва, россия, сша, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Москва, Россия, США, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
19:32 16.01.2023 (обновлено: 22:44 16.01.2023)
 
Американский разведчик восхитился жестким ответом Путина на удар Запада

Экс-разведчик США Риттер: Путин дал отпор Западу и не позволил поставить Россию на колени

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Путин сумел противостоять попыткам Запада надавить на Россию во время украинского кризиса, написал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times.
"Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей", — отметил он.
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По словам военного, НАТО использует украинцев для ведения прокси войны с Россией. Альянс тренирует бойцов ВСУ, оснащает их тяжелой техникой стоимостью в десятки миллиардов долларов, а также снабжает их разведывательными данными.
Помимо прочего, Запад пытался ослабить Москву, введя против нее санкции, однако эти попытки не увенчались успехом. Результатом антироссийской политики стало экономическое ослабление Европы, а гегемония США уступила место многополярности при растущей роли БРИКС, подчеркнул Риттер.
"Происходит радикальная геополитическая трансформация от американского доминирования к многополярности. И это происходит из-за украинского конфликта", — подытожил он.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
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