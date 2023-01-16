https://ria.ru/20230116/rossiya-1845279681.html

Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля

Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля - РИА Новости, 16.01.2023

Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля

Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:25

2023-01-16T18:25

2023-01-16T18:25

в мире

шарль де голль

россия

франция

европа

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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль. Он также признался, что его шокировали случаи дискриминации на Западе российских спортсменов и деятелей культуры по национальному признаку. "В союзе с Европой Россия приобрела бы значительную мощь, и весь континент - от Атлантики до Урала - стал бы полностью автономным", - считает французский экономист. Ранее Пьер де Голль заявлял в разговоре с РИА Новости, что поддержание хороших отношений с Россией является исторической необходимостью для Франции и Европы.

https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html

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франция

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в мире, шарль де голль, россия, франция, европа