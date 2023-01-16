Рейтинг@Mail.ru
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/rossiya-1845279681.html
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля - РИА Новости, 16.01.2023
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля
Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:25
2023-01-16T18:25
в мире
шарль де голль
россия
франция
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845280460_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_8c5fe544069eb137ff269a496a013172.jpg
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль. Он также признался, что его шокировали случаи дискриминации на Западе российских спортсменов и деятелей культуры по национальному признаку. "В союзе с Европой Россия приобрела бы значительную мощь, и весь континент - от Атлантики до Урала - стал бы полностью автономным", - считает французский экономист. Ранее Пьер де Голль заявлял в разговоре с РИА Новости, что поддержание хороших отношений с Россией является исторической необходимостью для Франции и Европы.
https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html
россия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845280460_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e30c276fa613821bac8f17e93e682e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарль де голль, россия, франция, европа
В мире, Шарль де Голль, Россия, Франция, Европа
18:25 16.01.2023
 
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля

Экономист Пьер де Голль: Россию поддерживают две трети населения мира

© Dialogue Franco-RusseПьер де Голль во время интервью Ассоциации "Франко-российский диалог". Кадр из видео
Пьер де Голль во время интервью Ассоциации Франко-российский диалог. Кадр из видео
© Dialogue Franco-Russe
Пьер де Голль во время интервью Ассоциации "Франко-российский диалог". Кадр из видео
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль.
"Говорят, что Россия находится в изоляции, однако две трети населения мира поддерживают Россию... Мы наблюдаем сдвиг многих экономических и политических интересов, а также политического влияния ряда стран в сторону Востока, и Россия - в центре этого процесса, взять хотя бы ее географическое положение ", - сказал внук де Голля в эфире радиостанции Sud Radio.
Он также признался, что его шокировали случаи дискриминации на Западе российских спортсменов и деятелей культуры по национальному признаку. "В союзе с Европой Россия приобрела бы значительную мощь, и весь континент - от Атлантики до Урала - стал бы полностью автономным", - считает французский экономист.
Ранее Пьер де Голль заявлял в разговоре с РИА Новости, что поддержание хороших отношений с Россией является исторической необходимостью для Франции и Европы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября 2022, 17:18
Эрдоган назвал цену изоляции России
 
В миреШарль де ГолльРоссияФранцияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала