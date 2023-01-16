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Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля - РИА Новости, 16.01.2023
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля
Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:25
2023-01-16T18:25
2023-01-16T18:25
в мире
шарль де голль
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, заявил внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль. Он также признался, что его шокировали случаи дискриминации на Западе российских спортсменов и деятелей культуры по национальному признаку. "В союзе с Европой Россия приобрела бы значительную мощь, и весь континент - от Атлантики до Урала - стал бы полностью автономным", - считает французский экономист. Ранее Пьер де Голль заявлял в разговоре с РИА Новости, что поддержание хороших отношений с Россией является исторической необходимостью для Франции и Европы.
https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html
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в мире, шарль де голль, россия, франция, европа
В мире, Шарль де Голль, Россия, Франция, Европа
Россию поддерживают две трети населения мира, заявил внук Шарля де Голля
Экономист Пьер де Голль: Россию поддерживают две трети населения мира