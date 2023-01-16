https://ria.ru/20230116/reyd-1845172472.html

"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата

"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата - РИА Новости, 16.01.2023

"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата

"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата, утверждают, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:30

2023-01-16T13:30

2023-01-16T13:30

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. "Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата, утверждают, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. "Акционерное общество "Днепрогаз" заявляет о попытке рейдерского захвата. Как стало известно, чиновники государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины" пытались провести собрание акционеров нелегитимным способом с целью сменить председателя и членов правления "Днепрогаза", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook*. Аналогичное заявление о попытке рейдерского захвата опубликовал в соцсети и "Харьковгаз". В обеих компаниях заявили, что это продолжение "пролоббированного "Нафтогазом" фиктивного дела госбюро расследований относительно платы за пользование газораспределительными сетями, которое не имеет юридических перспектив". "Обращаем внимание международных партнеров, представительства ЕС на Украине, представителей посольств Великобритании, Соединенных Штатов Америки и международных финансовых организаций - ЕБРР, МВФ, Всемирного банка и Секретариата энергетического сообщества на незаконные действия чиновников НАК "Нафтогаз Украины", которые, пользуясь войной, нарушают базовые права, гарантированные конституцией Украины", - говорится в заявлениях "Харьковгаза" и "Днепрогаза". В компаниях подчеркнули, что никаких изменений в правлении акционерных обществ не проводилось. "Считаем, что попытки рейдерского захвата предприятия критической инфраструктуры могут привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе, а также создают напряженную атмосферу в трудовом коллективе", - отмечается в заявлении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230116/vsu-1845145258.html

https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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в мире, украина, нафтогаз украины