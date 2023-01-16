Рейтинг@Mail.ru
"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/reyd-1845172472.html
"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата
"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата - РИА Новости, 16.01.2023
"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата
"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата, утверждают, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:30
2023-01-16T13:30
в мире
украина
нафтогаз украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. "Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата, утверждают, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. "Акционерное общество "Днепрогаз" заявляет о попытке рейдерского захвата. Как стало известно, чиновники государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины" пытались провести собрание акционеров нелегитимным способом с целью сменить председателя и членов правления "Днепрогаза", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook*. Аналогичное заявление о попытке рейдерского захвата опубликовал в соцсети и "Харьковгаз". В обеих компаниях заявили, что это продолжение "пролоббированного "Нафтогазом" фиктивного дела госбюро расследований относительно платы за пользование газораспределительными сетями, которое не имеет юридических перспектив". "Обращаем внимание международных партнеров, представительства ЕС на Украине, представителей посольств Великобритании, Соединенных Штатов Америки и международных финансовых организаций - ЕБРР, МВФ, Всемирного банка и Секретариата энергетического сообщества на незаконные действия чиновников НАК "Нафтогаз Украины", которые, пользуясь войной, нарушают базовые права, гарантированные конституцией Украины", - говорится в заявлениях "Харьковгаза" и "Днепрогаза". В компаниях подчеркнули, что никаких изменений в правлении акционерных обществ не проводилось. "Считаем, что попытки рейдерского захвата предприятия критической инфраструктуры могут привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе, а также создают напряженную атмосферу в трудовом коллективе", - отмечается в заявлении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230116/vsu-1845145258.html
https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нафтогаз украины
В мире, Украина, Нафтогаз Украины
13:30 16.01.2023
 
"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата

"Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата чиновниками "Нафтогаза"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. "Харьковгаз" и "Днепрогаз" заявили о попытке рейдерского захвата, утверждают, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ.
"Акционерное общество "Днепрогаз" заявляет о попытке рейдерского захвата. Как стало известно, чиновники государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины" пытались провести собрание акционеров нелегитимным способом с целью сменить председателя и членов правления "Днепрогаза", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook*.
Разрушенное жилое здание в Соледаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 12:37Специальная военная операция на Украине
СМИ: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Аналогичное заявление о попытке рейдерского захвата опубликовал в соцсети и "Харьковгаз". В обеих компаниях заявили, что это продолжение "пролоббированного "Нафтогазом" фиктивного дела госбюро расследований относительно платы за пользование газораспределительными сетями, которое не имеет юридических перспектив".
"Обращаем внимание международных партнеров, представительства ЕС на Украине, представителей посольств Великобритании, Соединенных Штатов Америки и международных финансовых организаций - ЕБРР, МВФ, Всемирного банка и Секретариата энергетического сообщества на незаконные действия чиновников НАК "Нафтогаз Украины", которые, пользуясь войной, нарушают базовые права, гарантированные конституцией Украины", - говорится в заявлениях "Харьковгаза" и "Днепрогаза".
В компаниях подчеркнули, что никаких изменений в правлении акционерных обществ не проводилось.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 12:01
Мицотакис заявил, что Греция может стать поставщиком газа на Украину
"Считаем, что попытки рейдерского захвата предприятия критической инфраструктуры могут привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе, а также создают напряженную атмосферу в трудовом коллективе", - отмечается в заявлении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 08:00
Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
 
В миреУкраинаНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала