https://ria.ru/20230116/rada-1845179850.html

СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании

СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании - РИА Новости, 16.01.2023

СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании

Депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова подозревают скрытии недвижимости в Испании, которую он не указал в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:57

2023-01-16T13:57

2023-01-16T13:57

в мире

украина

артур герасимов

европейская солидарность

испания

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова подозревают скрытии недвижимости в Испании, которую он не указал в декларации за 2020 год, сообщает издание "Слово и дело". "Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении народному депутату от фракции "Европейской солидарности" Артуру Герасимову в недостоверном декларировании, сообщают пресс-службы органов, не указывая фамилию подозреваемого", - говорится на сайте издания. По информации его источников, речь идет именно о сопредседателе фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Герасимове. По данным следствия, Герасимов не внес в исправленную декларацию за 2020 год принадлежащие ему и его жене двухэтажное здание и паркоместо, расположенные в Испании, общей стоимостью 190 тысяч евро, а также о наличии денежных активов в размере 1657 долларов, размещенных на счетах в украинских банках.

https://ria.ru/20220912/ukraina-1815647841.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, артур герасимов, европейская солидарность, испания, верховная рада украины