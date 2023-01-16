https://ria.ru/20230116/rada-1845179850.html
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании
Депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова подозревают скрытии недвижимости в Испании, которую он не указал в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:57
2023-01-16T13:57
2023-01-16T13:57
в мире
украина
артур герасимов
европейская солидарность
испания
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова подозревают скрытии недвижимости в Испании, которую он не указал в декларации за 2020 год, сообщает издание "Слово и дело". "Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении народному депутату от фракции "Европейской солидарности" Артуру Герасимову в недостоверном декларировании, сообщают пресс-службы органов, не указывая фамилию подозреваемого", - говорится на сайте издания. По информации его источников, речь идет именно о сопредседателе фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Герасимове. По данным следствия, Герасимов не внес в исправленную декларацию за 2020 год принадлежащие ему и его жене двухэтажное здание и паркоместо, расположенные в Испании, общей стоимостью 190 тысяч евро, а также о наличии денежных активов в размере 1657 долларов, размещенных на счетах в украинских банках.
https://ria.ru/20220912/ukraina-1815647841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артур герасимов, европейская солидарность, испания, верховная рада украины
В мире, Украина, Артур Герасимов, Европейская солидарность, Испания, Верховная Рада Украины
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании
"Слово и дело": депутата Рады Герасимова заподозрили в сокрытии имущества в Испании