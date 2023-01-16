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СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании - РИА Новости, 16.01.2023
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СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании
Депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова подозревают скрытии недвижимости в Испании, которую он не указал в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:57
2023-01-16T13:57
в мире
украина
артур герасимов
европейская солидарность
испания
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова подозревают скрытии недвижимости в Испании, которую он не указал в декларации за 2020 год, сообщает издание "Слово и дело". "Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении народному депутату от фракции "Европейской солидарности" Артуру Герасимову в недостоверном декларировании, сообщают пресс-службы органов, не указывая фамилию подозреваемого", - говорится на сайте издания. По информации его источников, речь идет именно о сопредседателе фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Герасимове. По данным следствия, Герасимов не внес в исправленную декларацию за 2020 год принадлежащие ему и его жене двухэтажное здание и паркоместо, расположенные в Испании, общей стоимостью 190 тысяч евро, а также о наличии денежных активов в размере 1657 долларов, размещенных на счетах в украинских банках.
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в мире, украина, артур герасимов, европейская солидарность, испания, верховная рада украины
В мире, Украина, Артур Герасимов, Европейская солидарность, Испания, Верховная Рада Украины
13:57 16.01.2023
 
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании

"Слово и дело": депутата Рады Герасимова заподозрили в сокрытии имущества в Испании

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова подозревают скрытии недвижимости в Испании, которую он не указал в декларации за 2020 год, сообщает издание "Слово и дело".
"Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура заочно сообщили о подозрении народному депутату от фракции "Европейской солидарности" Артуру Герасимову в недостоверном декларировании, сообщают пресс-службы органов, не указывая фамилию подозреваемого", - говорится на сайте издания. По информации его источников, речь идет именно о сопредседателе фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Герасимове.
По данным следствия, Герасимов не внес в исправленную декларацию за 2020 год принадлежащие ему и его жене двухэтажное здание и паркоместо, расположенные в Испании, общей стоимостью 190 тысяч евро, а также о наличии денежных активов в размере 1657 долларов, размещенных на счетах в украинских банках.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября 2022, 08:00
"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев
 
В миреУкраинаАртур ГерасимовЕвропейская солидарностьИспанияВерховная Рада Украины
 
 
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