https://ria.ru/20230116/rabota-1845227966.html

Новые рабочие места появятся при реализации проектов "Енисейской Сибири"

Новые рабочие места появятся при реализации проектов "Енисейской Сибири" - РИА Новости, 16.01.2023

Новые рабочие места появятся при реализации проектов "Енисейской Сибири"

Более 11 тысяч новых рабочих мест появится до 2040 года в Красноярском крае в результате реализации восьми новых инвестиционных проектов, входящих в комплексный РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:06

2023-01-16T16:06

2023-01-16T16:06

красноярский край

экономика

александр усс

емельяновский район

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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Более 11 тысяч новых рабочих мест появится до 2040 года в Красноярском крае в результате реализации восьми новых инвестиционных проектов, входящих в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь", сообщает пресс-служба губернатора. По ее данным, в понедельник в правительстве региона прошло совещание под председательством губернатора Александра Усса, посвящённое реализации КИПа. В настоящее время "Енисейская Сибирь" включает 32 проекта, реализуемых на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Из них 19 проектов общим объемом инвестиций 1,4 триллиона рублей воплощаются на территории края. "В связи с обращениями ряда компаний портфель проектов КИП в Красноярском крае планируется расширить до 27 проектов с общим объемом инвестиций 2,4 триллиона рублей. В ближайшее время в КИП "Енисейская Сибирь" войдут еще восемь новых инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, девелопмента, логистики, обрабатывающих производств, сельского хозяйства. Они позволят создать до 2040 года еще более 11 тысяч новых рабочих мест", - говорится в сообщении. В числе новых инициатив – разработка Черногорского месторождения медно-никелевых руд, освоение северо-западной части Таймырского угольного бассейна, реконструкция существующих и строительство новых мощностей по добыче магнезитов Киргитейского и Тальского месторождений, в Емельяновском районе планируется создание логистического парка и строительство тепличного комбината по круглогодичному выращиванию овощей, ряд проектов связан со строительством деловой и жилой недвижимости в регионе. Губернатор поддержал включение в состав "Енисейской Сибири" новых проектов, а также отметил, что поддержка бизнеса, создание условий для появления и развития новых инициатив крайне важна в текущих экономических условиях. "За эти годы многое сделано, чтобы повысить инвестиционную привлекательность Красноярского края, увеличить его налоговый потенциал, обеспечить создание новых рабочих мест. Несмотря на все сложности, которые переживает сейчас страна и край, мы продолжаем работу и расширяем свои возможности", - сказал Усс. Он отметил, что с КИПом связано развитие не только края, но также Сибири и страны в целом. Основные перспективы этого проекта, как и всё, что будем сделано в следующую пятилетку, предстоит обсудить на Красноярском экономическом форуме, который состоится в начале марта. По оценкам специалистов, всего для реализации КИПа потребуется 70 тысяч человек. К проектам также подключен малый и средний бизнес: крупные компании – резиденты КИП заключили с предпринимателями края 516 контрактов на общую сумму более 11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230111/tsifrovizatsiya-1844169016.html

https://realty.ria.ru/20230110/stroitelstvo-1843812884.html

https://ria.ru/20221205/patrulirovanie-1836338925.html

красноярский край

емельяновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

красноярский край, экономика, александр усс, емельяновский район