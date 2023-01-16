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Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском
Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском - РИА Новости, 16.01.2023
Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском
Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Бердянском, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил председатель местного... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:06
2023-01-16T20:06
2023-01-16T20:15
специальная военная операция на украине
бердянск
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Бердянском, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В небе над Бердянском прозвучало два взрыва. Система ПВО сбила два украинских беспилотника-камикадзе. Атака успешно отражена", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.
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бердянск, в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
20:06 16.01.2023 (обновлено: 20:15 16.01.2023)
Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском
Рогов сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаки двух украинских дронов над Бердянском