https://ria.ru/20230116/pvo-1845305874.html

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском - РИА Новости, 16.01.2023

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском

Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Бердянском, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил председатель местного... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:06

2023-01-16T20:06

2023-01-16T20:15

специальная военная операция на украине

бердянск

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владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Бердянском, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В небе над Бердянском прозвучало два взрыва. Система ПВО сбила два украинских беспилотника-камикадзе. Атака успешно отражена", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

https://ria.ru/20230116/sevastopol-1845199853.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, в мире, владимир рогов, запорожская область