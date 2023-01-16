https://ria.ru/20230116/pvo-1845190923.html

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО - РИА Новости, 16.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:22

2023-01-16T14:22

2023-01-16T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовское и Софиевка Луганской Народной Республики. Также перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Суровцевка Луганской Народной Республики, Федоровка Донецкой Народной Республики и Васильевка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3841 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)