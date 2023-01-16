https://ria.ru/20230116/pvo-1845190923.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО - РИА Новости, 16.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:22
2023-01-16T14:22
2023-01-16T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовское и Софиевка Луганской Народной Республики. Также перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Суровцевка Луганской Народной Республики, Федоровка Донецкой Народной Республики и Васильевка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7537 танков и других боевых бронированных машин, 983 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3841 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:22 16.01.2023 (обновлено: 14:23 16.01.2023)
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО
Минобороны России: ПВО за сутки сбила три украинских дрона и семь снарядов РСЗО