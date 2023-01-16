https://ria.ru/20230116/pvo-1845122067.html

В Севастополе за сутки сбили три беспилотника

В Севастополе за сутки сбили три беспилотника - РИА Новости, 16.01.2023

В Севастополе за сутки сбили три беспилотника

В Севастополе сбили еще два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:32

2023-01-16T11:32

2023-01-16T12:07

специальная военная операция на украине

севастополь

бельбек

безопасность

михаил развожаев

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Севастополе сбили еще два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", — написал он.Чуть позже губернатор уточнил, что число перехваченных дронов достигло трех. Первый из них уничтожили ночью над Севастопольской бухтой.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все эти попытки удалось пресечь.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230104/bespilotniki-1843011703.html

севастополь

бельбек

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, бельбек, безопасность, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр