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В Севастополе за сутки сбили три беспилотника - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/pvo-1845122067.html
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника - РИА Новости, 16.01.2023
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника
В Севастополе сбили еще два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:32
2023-01-16T12:07
специальная военная операция на украине
севастополь
бельбек
безопасность
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Севастополе сбили еще два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", — написал он.Чуть позже губернатор уточнил, что число перехваченных дронов достигло трех. Первый из них уничтожили ночью над Севастопольской бухтой.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все эти попытки удалось пресечь.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230104/bespilotniki-1843011703.html
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севастополь, бельбек, безопасность, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Бельбек, Безопасность, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:32 16.01.2023 (обновлено: 12:07 16.01.2023)
 
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника

Системы ПВО Севастополя сбили беспилотник над морем в районе аэродрома Бельбек

© РИА Новости / Виталий ТимкивПуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4
Пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Севастополе сбили еще два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", — написал он.
Чуть позже губернатор уточнил, что число перехваченных дронов достигло трех. Первый из них уничтожили ночью над Севастопольской бухтой.
С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все эти попытки удалось пресечь.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 09:21Специальная военная операция на Украине
Система ПВО сбила два беспилотника над морем у аэродрома в Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольБельбекБезопасностьМихаил РазвожаевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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