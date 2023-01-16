https://ria.ru/20230116/pvo-1845122067.html
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника - РИА Новости, 16.01.2023
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника
В Севастополе сбили еще два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:32
2023-01-16T11:32
2023-01-16T12:07
специальная военная операция на украине
севастополь
бельбек
безопасность
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Севастополе сбили еще два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", — написал он.Чуть позже губернатор уточнил, что число перехваченных дронов достигло трех. Первый из них уничтожили ночью над Севастопольской бухтой.С начала года украинские войска несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все эти попытки удалось пресечь.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230104/bespilotniki-1843011703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, бельбек, безопасность, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Бельбек, Безопасность, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:32 16.01.2023 (обновлено: 12:07 16.01.2023)
В Севастополе за сутки сбили три беспилотника
Системы ПВО Севастополя сбили беспилотник над морем в районе аэродрома Бельбек