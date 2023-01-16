https://ria.ru/20230116/putin-1845152839.html

Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором

Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором - РИА Новости, 16.01.2023

Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, сообщил... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:49

2023-01-16T12:49

2023-01-16T12:49

россия

новосибирская область

владимир путин

андрей травников

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в понедельник президент работает в Ново-Огарево. "Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня. Ожидаем во второй половине дня международный разговор", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230115/putin-1845006531.html

россия

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новосибирская область, владимир путин, андрей травников, дмитрий песков, политика