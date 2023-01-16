https://ria.ru/20230116/putin-1845152839.html
Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором
Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором - РИА Новости, 16.01.2023
Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, сообщил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:49
2023-01-16T12:49
2023-01-16T12:49
россия
новосибирская область
владимир путин
андрей травников
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в понедельник президент работает в Ново-Огарево. "Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня. Ожидаем во второй половине дня международный разговор", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230115/putin-1845006531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирская область, владимир путин, андрей травников, дмитрий песков, политика
Россия, Новосибирская область, Владимир Путин, Андрей Травников, Дмитрий Песков, Политика
Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором
Путин проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором