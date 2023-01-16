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Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором - РИА Новости, 16.01.2023
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Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором
Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором - РИА Новости, 16.01.2023
Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, сообщил... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:49
2023-01-16T12:49
россия
новосибирская область
владимир путин
андрей травников
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в понедельник президент работает в Ново-Огарево. "Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня. Ожидаем во второй половине дня международный разговор", - сказал Песков журналистам.
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россия, новосибирская область, владимир путин, андрей травников, дмитрий песков, политика
Россия, Новосибирская область, Владимир Путин, Андрей Травников, Дмитрий Песков, Политика
12:49 16.01.2023
 
Путин в понедельник встретится с новосибирским губернатором

Путин проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с новосибирским губернатором Андреем Травниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в понедельник президент работает в Ново-Огарево.
"Сегодня у него день рабочих встреч, внутренних совещаний. Из них вы увидите встречу с губернатором Новосибирской области, с Андреем Травниковым. Традиционно президент продолжает уделять внимание работе с регионами. Будет и международный аспект сегодняшнего дня. Ожидаем во второй половине дня международный разговор", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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РоссияНовосибирская областьВладимир ПутинАндрей ТравниковДмитрий ПесковПолитика
 
 
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