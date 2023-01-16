https://ria.ru/20230116/prostitutki-1845263603.html
В Нижнем Новгороде осудили проституток, укравших у клиента шиншиллу
В Нижнем Новгороде осудили проституток, укравших у клиента шиншиллу - РИА Новости, 16.01.2023
В Нижнем Новгороде осудили проституток, укравших у клиента шиншиллу
Две проститутки из Нижнего Новгорода, укравшие у клиента деньги, шиншиллу и духи жены, осуждены одна условно, вторая – на принудительные работы, сообщается в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:29
2023-01-16T17:29
2023-01-16T17:34
нижний новгород
россия
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Две проститутки из Нижнего Новгорода, укравшие у клиента деньги, шиншиллу и духи жены, осуждены одна условно, вторая – на принудительные работы, сообщается в понедельник на сайте Ленинского районного суда. Как следует из материалов дела, потерпевший пригласил домой двух девушек, оказывающих интимные услуги. Когда он уснул, гостьи похитили из его квартиры 100 тысяч рублей, духи и золотые украшения его жены и дочери, а также домашнее животное – шиншиллу. Как следует из сообщения, суд признал девушек виновными в краже (статья 158 УК РФ) и назначил одной из них лишение свободы на срок 1,5 года условно, второй - в виде 400 часов обязательных работ. "Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворен частично, суд взыскал 103 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Устоял ли брак нижегородца после такого катаклизма, не уточняется.
https://ria.ru/20221209/propazha-1837440375.html
https://ria.ru/20221208/vyzov-1837119356.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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нижний новгород, россия, происшествия
Нижний Новгород, Россия, Происшествия
17:29 16.01.2023 (обновлено: 17:34 16.01.2023)
В Нижнем Новгороде осудили проституток, укравших у клиента шиншиллу
В Нижнем Новгороде осудили проституток, укравших у клиента деньги, шиншиллу и духи жены
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости.
Две проститутки из Нижнего Новгорода, укравшие у клиента деньги, шиншиллу и духи жены, осуждены одна условно, вторая – на принудительные работы, сообщается в понедельник на сайте
Ленинского районного суда.
Как следует из материалов дела, потерпевший пригласил домой двух девушек, оказывающих интимные услуги. Когда он уснул, гостьи похитили из его квартиры 100 тысяч рублей, духи и золотые украшения его жены и дочери, а также домашнее животное – шиншиллу.
Как следует из сообщения, суд признал девушек виновными в краже (статья 158 УК РФ) и назначил одной из них лишение свободы на срок 1,5 года условно, второй - в виде 400 часов обязательных работ.
"Гражданский иск, заявленный потерпевшим, удовлетворен частично, суд взыскал 103 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Устоял ли брак нижегородца после такого катаклизма, не уточняется.