"Чебурашка" продолжает лидировать в прокате за уикенд в России и СНГ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в РФ и СНГ, заработав 848 миллионов рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.Чебурашка в проекте — настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка. Он приезжает в тихий приморский городок из апельсиновой рощи в далекой стране. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Вторую строчку занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина заработала за прошедший уикенд 230,5 миллионов рублей. Лента рассказывает об элитном разведчике Орсоне по кличке Фортуна. По заданию он должен остановить продажу и распространение смертельного оружия. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие. На третьем месте — "Аватар: Путь воды", собравший 36,5 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. Это сиквел ленты Джеймса Кэмерона. Рассказывается в нем о том, как сложились судьбы главных героев первой части франшизы — экс-землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви с планеты Пандора. Они стали родителями, и им предстоит защитить детей от очередной угрозы с Земли.Четвертым стал мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 5". Он заработал 32,1 миллиона рублей. Внезапно все в Тридевятом царстве забывают, кто такой Иван, даже его возлюбленная Василиса. Царевичу предстоит вернуть все на свои места и вновь добиться любви красавицы. А поможет ему Серый Волк. Замыкает рейтинг семейный фильм "Одни на каникулах". В его кассе — 29,7 миллиона рублей. Зимние каникулы 11-летней Авы очень скучные, а все из-за того, что за ней присматривают родители. Но однажды из отеля, где они остановились, пропадают все взрослые. Поначалу дети обрадовались, ведь теперь они могут делать что захочется. Вот только веселье быстро заканчивается — ребятам грозят различные опасности. Аве и ее друзьям нужно вернуть родителей.
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" снова возглавила прокат в РФ и СНГ, заработав 848 миллионов рублей за прошедший уикенд по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
Чебурашка в проекте — настоящий мохнатый зверек, а не плюшевая игрушка. Он приезжает в тихий приморский городок из апельсиновой рощи в далекой стране. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие.
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Вторую строчку занял комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Картина заработала за прошедший уикенд 230,5 миллионов рублей. Лента рассказывает об элитном разведчике Орсоне по кличке Фортуна. По заданию он должен остановить продажу и распространение смертельного оружия. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит им убедительное прикрытие.
На третьем месте — "Аватар: Путь воды", собравший 36,5 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. Это сиквел ленты Джеймса Кэмерона. Рассказывается в нем о том, как сложились судьбы главных героев первой части франшизы — экс-землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви с планеты Пандора. Они стали родителями, и им предстоит защитить детей от очередной угрозы с Земли.
Четвертым стал мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 5". Он заработал 32,1 миллиона рублей. Внезапно все в Тридевятом царстве забывают, кто такой Иван, даже его возлюбленная Василиса. Царевичу предстоит вернуть все на свои места и вновь добиться любви красавицы. А поможет ему Серый Волк.
Замыкает рейтинг семейный фильм "Одни на каникулах". В его кассе — 29,7 миллиона рублей. Зимние каникулы 11-летней Авы очень скучные, а все из-за того, что за ней присматривают родители. Но однажды из отеля, где они остановились, пропадают все взрослые. Поначалу дети обрадовались, ведь теперь они могут делать что захочется. Вот только веселье быстро заканчивается — ребятам грозят различные опасности. Аве и ее друзьям нужно вернуть родителей.
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