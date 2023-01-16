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ГД в феврале рассмотрит выход из конвенции об ответственности за коррупцию
ГД в феврале рассмотрит выход из конвенции об ответственности за коррупцию - РИА Новости, 16.01.2023
ГД в феврале рассмотрит выход из конвенции об ответственности за коррупцию
Госдума планирует рассмотреть проект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в начале февраля, сообщил РИА Новости первый вице-спикер... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:43
2023-01-16T17:43
2023-01-16T17:55
госдума рф
александр жуков
россия
москва
совет европы
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 16 янв – РИА новости. Госдума планирует рассмотреть проект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в начале февраля, сообщил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной Россией в 1999 году, ранее поступил в Госдуму."В начале февраля… Сегодня он в рассылку пошел", - сказал Жуков, отвечая на соответствующий вопрос.Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения.Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, денонсация конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".
https://ria.ru/20230109/konventsiya-1843786532.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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17:43 16.01.2023 (обновлено: 17:55 16.01.2023)
ГД в феврале рассмотрит выход из конвенции об ответственности за коррупцию
ГД рассмотрит проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию в феврале