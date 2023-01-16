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ГД в феврале рассмотрит выход из конвенции об ответственности за коррупцию

ГД в феврале рассмотрит выход из конвенции об ответственности за коррупцию - РИА Новости, 16.01.2023

ГД в феврале рассмотрит выход из конвенции об ответственности за коррупцию

Госдума планирует рассмотреть проект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в начале февраля, сообщил РИА Новости первый вице-спикер... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:43

2023-01-16T17:43

2023-01-16T17:55

госдума рф

александр жуков

россия

москва

совет европы

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 16 янв – РИА новости. Госдума планирует рассмотреть проект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в начале февраля, сообщил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной Россией в 1999 году, ранее поступил в Госдуму."В начале февраля… Сегодня он в рассылку пошел", - сказал Жуков, отвечая на соответствующий вопрос.Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения.Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, денонсация конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".

https://ria.ru/20230109/konventsiya-1843786532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, александр жуков, россия, москва, совет европы, дмитрий песков, политика