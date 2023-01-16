https://ria.ru/20230116/pozhar-1845216335.html

Пожарные ликвидировали возгорание в спортшколе Кургана

Пожарные ликвидировали возгорание в спортшколе Кургана - РИА Новости, 16.01.2023

Пожарные ликвидировали возгорание в спортшколе Кургана

Пожарные ликвидировали возгорание в детской спортивной школе №1 Кургана, начавшееся в понедельник днем на втором этаже здания, сообщил пресс-центр ГУМЧС России... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:32

2023-01-16T15:32

2023-01-16T15:33

происшествия

курган

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в детской спортивной школе №1 Кургана, начавшееся в понедельник днем на втором этаже здания, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщала пресс-служба правительства региона, в результате пожара 16 января в курганской детской юношеской спортивной школе №1, расположенной по улице Гоголя, 103Б, воспитанники и персонал школы организованно покинули здание до прибытия пожарных. Также превентивно в связи с задымлением проведена эвакуация учеников находящейся рядом гимназии №31. Пострадавших нет. По данным пресс-центра ГУМЧС, сообщение о пожаре в Кургане поступило в 13.41 (11.41 мск), возгорание произошло на 2 этаже двухэтажного здания, локализацию на площади 100 квадратных метров объявили в 15.23 (13.23 мск). "Ликвидация открытого горения на пожаре в 15.58 (13.58 мск)", - говорится в сообщении. К тушению пожара было привлечено 52 человека, 17 единиц техники, напомнил пресс-центр.

https://ria.ru/20230116/bratsk-1845089990.html

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происшествия, курган, россия