https://ria.ru/20230116/poselok-1845326629.html

Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка - РИА Новости, 16.01.2023

Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

Российские войска взяли поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:29

2023-01-16T22:29

2023-01-16T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

владимир путин

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска взяли поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Верхнее Водяное (к северу от Песок. — Прим. ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов", — заявил он.Верхнее Водяное находится под Донецком. Это один из стратегических населенных пунктов при освобождении Донецкой Народной Республики.Накануне Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба.Так, вечером 12 января российская армия завершила операцию по освобождению Соледара, имеющего важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Как отметили в российском оборонном ведомстве, взятие этого города позволяет перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Глава государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит цель освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, владимир путин, донецк, донецкая народная республика, россия, украина