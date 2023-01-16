Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/poselok-1845326629.html
Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка
Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка - РИА Новости, 16.01.2023
Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка
Российские войска взяли поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:29
2023-01-16T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839773875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_130107ad24a877f88057a4a269505454.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска взяли поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Верхнее Водяное (к северу от Песок. — Прим. ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов", — заявил он.Верхнее Водяное находится под Донецком. Это один из стратегических населенных пунктов при освобождении Донецкой Народной Республики.Накануне Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба.Так, вечером 12 января российская армия завершила операцию по освобождению Соледара, имеющего важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Как отметили в российском оборонном ведомстве, взятие этого города позволяет перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Глава государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит цель освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20230116/drony-1844633987.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839773875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0142612980ae08c68216ff0ad9aee56e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, владимир путин, донецк, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
22:29 16.01.2023 (обновлено: 23:09 16.01.2023)
 
Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка Верхнее Водяное

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские войска взяли поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Верхнее Водяное (к северу от Песок. — Прим. ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов", — заявил он.
Верхнее Водяное находится под Донецком. Это один из стратегических населенных пунктов при освобождении Донецкой Народной Республики.
Накануне Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба.
Военнослужащий группы артиллерийский разведки ВС РФ выполняет боевые задачи по обнаружению огневых средств и позиций противника - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 08:00
"ВСУ нас боятся". Как воюет "подразделение будущего"
Так, вечером 12 января российская армия завершила операцию по освобождению Соледара, имеющего важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении. Как отметили в российском оборонном ведомстве, взятие этого города позволяет перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Глава государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит цель освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала