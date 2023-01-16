https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html

Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине

Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2023

Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине

Главы МИД Франции и Австрии Катрин Колонна и Александер Шалленберг в ходе переговоров в понедельник подчеркнули необходимость усиления европейской помощи... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:01

2023-01-16T20:01

2023-01-16T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

катрин колонна

александер шалленберг

франция

австрия

украина

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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Главы МИД Франции и Австрии Катрин Колонна и Александер Шалленберг в ходе переговоров в понедельник подчеркнули необходимость усиления европейской помощи Украине во всех областях, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что Колонна в понедельник приняла в Париже австрийского коллегу. "Министры обменялись мнениями по поводу последнего развития событий... на Украине и подчеркнули необходимость усиления европейской помощи этой стране во всех областях", - говорится в коммюнике МИД Франции. Также Колонна и Шалленберг обсудили необходимость укрепления "стратегической автономии Европы, особенно в промышленной, торговой и энергетических областях". Главы МИД Франции и Австрии затронули и ситуацию в Иране: дипломаты согласились в необходимости сохранения и усиления давления на иранских официальных лиц в связи с жестким подавлением протестов в этой арабской стране.

https://ria.ru/20230116/bronetekhnika-1845299062.html

франция

австрия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, катрин колонна, александер шалленберг, франция, австрия, украина