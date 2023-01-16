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Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html
Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине
Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2023
Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине
Главы МИД Франции и Австрии Катрин Колонна и Александер Шалленберг в ходе переговоров в понедельник подчеркнули необходимость усиления европейской помощи... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:01
2023-01-16T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
катрин колонна
александер шалленберг
франция
австрия
украина
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Главы МИД Франции и Австрии Катрин Колонна и Александер Шалленберг в ходе переговоров в понедельник подчеркнули необходимость усиления европейской помощи Украине во всех областях, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что Колонна в понедельник приняла в Париже австрийского коллегу. "Министры обменялись мнениями по поводу последнего развития событий... на Украине и подчеркнули необходимость усиления европейской помощи этой стране во всех областях", - говорится в коммюнике МИД Франции. Также Колонна и Шалленберг обсудили необходимость укрепления "стратегической автономии Европы, особенно в промышленной, торговой и энергетических областях". Главы МИД Франции и Австрии затронули и ситуацию в Иране: дипломаты согласились в необходимости сохранения и усиления давления на иранских официальных лиц в связи с жестким подавлением протестов в этой арабской стране.
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в мире, здоровье - общество, катрин колонна, александер шалленберг, франция, австрия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Катрин Колонна, Александер Шалленберг, Франция, Австрия, Украина
20:01 16.01.2023
 
Франция и Австрия подчеркнули необходимость усиления помощи Украине

Главы МИД Франции и Австрии подчеркнули необходимость усиления помощи Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Главы МИД Франции и Австрии Катрин Колонна и Александер Шалленберг в ходе переговоров в понедельник подчеркнули необходимость усиления европейской помощи Украине во всех областях, говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что Колонна в понедельник приняла в Париже австрийского коллегу.
"Министры обменялись мнениями по поводу последнего развития событий... на Украине и подчеркнули необходимость усиления европейской помощи этой стране во всех областях", - говорится в коммюнике МИД Франции.
Также Колонна и Шалленберг обсудили необходимость укрепления "стратегической автономии Европы, особенно в промышленной, торговой и энергетических областях".
Главы МИД Франции и Австрии затронули и ситуацию в Иране: дипломаты согласились в необходимости сохранения и усиления давления на иранских официальных лиц в связи с жестким подавлением протестов в этой арабской стране.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 19:36Специальная военная операция на Украине
Великобритания передаст Украине сто единиц бронетехники
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоКатрин КолоннаАлександер ШалленбергФранцияАвстрияУкраина
 
 
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