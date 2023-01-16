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Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине

Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2023

Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине

Координация международной военной помощи Украине будет иметь важное значение в предстоящие месяцы, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:59

2023-01-16T17:59

2023-01-16T17:59

в мире

марк рютте

джо байден

владимир зеленский

украина

нидерланды

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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Координация международной военной помощи Украине будет иметь важное значение в предстоящие месяцы, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в преддверии своего визита в США. Премьер-министр Нидерландов 17 января посетит США с официальным визитом. В ходе поездки он планирует провести встречу с американским президентом Джо Байденом и обсудить с ним военную поддержку Украины. "Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Ужасная атака на многоквартирный дом в Днепре показывает, почему нельзя позволить России выиграть войну. Координация международной военной помощи по-прежнему будет иметь важное значение в предстоящие месяцы", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в воскресенье заявил, что Украина нуждается в большей военной помощи и большем количестве оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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