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Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2023
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Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине
Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине - РИА Новости, 16.01.2023
Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине
Координация международной военной помощи Украине будет иметь важное значение в предстоящие месяцы, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:59
2023-01-16T17:59
в мире
марк рютте
джо байден
владимир зеленский
украина
нидерланды
россия
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ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Координация международной военной помощи Украине будет иметь важное значение в предстоящие месяцы, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в преддверии своего визита в США. Премьер-министр Нидерландов 17 января посетит США с официальным визитом. В ходе поездки он планирует провести встречу с американским президентом Джо Байденом и обсудить с ним военную поддержку Украины. "Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Ужасная атака на многоквартирный дом в Днепре показывает, почему нельзя позволить России выиграть войну. Координация международной военной помощи по-прежнему будет иметь важное значение в предстоящие месяцы", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в воскресенье заявил, что Украина нуждается в большей военной помощи и большем количестве оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html
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в мире, марк рютте, джо байден, владимир зеленский, украина, нидерланды, россия
В мире, Марк Рютте, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, Нидерланды, Россия
17:59 16.01.2023
 
Премьер Нидерландов назвал важной координацию военной помощи Украине

Премьер Нидерландов Рютте: координация военной помощи Киеву будет иметь важное значение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Координация международной военной помощи Украине будет иметь важное значение в предстоящие месяцы, заявил в понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в преддверии своего визита в США.
Премьер-министр Нидерландов 17 января посетит США с официальным визитом. В ходе поездки он планирует провести встречу с американским президентом Джо Байденом и обсудить с ним военную поддержку Украины.
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"Готовясь к своему визиту в Вашингтон, я провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Ужасная атака на многоквартирный дом в Днепре показывает, почему нельзя позволить России выиграть войну. Координация международной военной помощи по-прежнему будет иметь важное значение в предстоящие месяцы", - написал Рютте в своем аккаунте в Twitter.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в воскресенье заявил, что Украина нуждается в большей военной помощи и большем количестве оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.
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