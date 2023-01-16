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Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки - РИА Новости, 16.01.2023
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Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки
Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки - РИА Новости, 16.01.2023
Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направляется в Германию, чтобы убеждать местных политиков передать Киеву танки. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:24
2023-01-16T11:36
в мире
польша
матеуш моравецкий
анджей дуда
германия
нато
украина
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направляется в Германию, чтобы убеждать местных политиков передать Киеву танки. В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. "Я буду сегодня разговаривать с немецкими политиками разных опций на тему передачи танков Украине", - сказал Моравецкий перед вылетом из Варшавы. Он рассчитывает, что Германия передаст Украине значительное количество танков. "Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники", - сказал польский премьер. Он отметил, что Польша перед тем, как передать Украине танки Leopard, должна получить на это согласие немецкой стороны, но заявил, что не сомневается в том, что такое согласие будет. "В соответствии с документацией мы должны иметь согласие Германии, так как это танки немецкого производства. Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, германия, нато, украина
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Германия, НАТО, Украина
11:24 16.01.2023 (обновлено: 11:36 16.01.2023)
 
Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки

Премьер Польши направляется в ФРГ, чтобы убедить местных политиков передать Киеву танки

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направляется в Германию, чтобы убеждать местных политиков передать Киеву танки.
В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции.
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"Я буду сегодня разговаривать с немецкими политиками разных опций на тему передачи танков Украине", - сказал Моравецкий перед вылетом из Варшавы.
Он рассчитывает, что Германия передаст Украине значительное количество танков. "Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники", - сказал польский премьер.
Он отметил, что Польша перед тем, как передать Украине танки Leopard, должна получить на это согласие немецкой стороны, но заявил, что не сомневается в том, что такое согласие будет. "В соответствии с документацией мы должны иметь согласие Германии, так как это танки немецкого производства. Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийАнджей ДудаГерманияНАТОУкраина
 
 
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