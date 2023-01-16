https://ria.ru/20230116/polsha-1845119862.html

Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки

Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки - РИА Новости, 16.01.2023

Премьер Польши попросит немецких политиков передать Киеву танки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направляется в Германию, чтобы убеждать местных политиков передать Киеву танки. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:24

2023-01-16T11:24

2023-01-16T11:36

в мире

польша

матеуш моравецкий

анджей дуда

германия

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f8500f0c874b7febf9005dac7e8402b3.jpg

ВАРШАВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что направляется в Германию, чтобы убеждать местных политиков передать Киеву танки. В прошлую среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. "Я буду сегодня разговаривать с немецкими политиками разных опций на тему передачи танков Украине", - сказал Моравецкий перед вылетом из Варшавы. Он рассчитывает, что Германия передаст Украине значительное количество танков. "Я надеюсь, что наши немецкие партнеры почувствуют себя смелыми и будут в состоянии поставить Украине значительную часть тяжелой техники", - сказал польский премьер. Он отметил, что Польша перед тем, как передать Украине танки Leopard, должна получить на это согласие немецкой стороны, но заявил, что не сомневается в том, что такое согласие будет. "В соответствии с документацией мы должны иметь согласие Германии, так как это танки немецкого производства. Я не представляю себе ситуации, что это согласие не было бы дано быстро", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230115/rusofobiya-1844922160.html

https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html

польша

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, матеуш моравецкий, анджей дуда, германия, нато, украина