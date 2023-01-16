https://ria.ru/20230116/podrostok-1845315319.html

В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники

В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники - РИА Новости, 16.01.2023

В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники

Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации подростка из-за использования найденной пиротехники, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:00

2023-01-16T21:00

2023-01-16T21:00

происшествия

москва

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации подростка из-за использования найденной пиротехники, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "Во дворе жилого дома на Щелковском шоссе 13-летний мальчик получил травму при использовании пиротехнического изделия. Ребенок находился со сверстниками, без сопровождения взрослых. Мальчик госпитализирован. Со слов малолетнего, пиротехнику он нашел", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20230114/petarda-1844910299.html

москва

восточный административный округ (москва)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, восточный административный округ (москва)