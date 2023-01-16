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В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники - РИА Новости, 16.01.2023
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В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники
В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники - РИА Новости, 16.01.2023
В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники
Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации подростка из-за использования найденной пиротехники, сообщает пресс-служба столичного надзорного... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T21:00
2023-01-16T21:00
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации подростка из-за использования найденной пиротехники, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "Во дворе жилого дома на Щелковском шоссе 13-летний мальчик получил травму при использовании пиротехнического изделия. Ребенок находился со сверстниками, без сопровождения взрослых. Мальчик госпитализирован. Со слов малолетнего, пиротехнику он нашел", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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москва
восточный административный округ (москва)
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происшествия, москва, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва)
21:00 16.01.2023
 
В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники

В Москве госпитализировали подростка из-за ранения от найденной пиротехники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации подростка из-за использования найденной пиротехники, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Во дворе жилого дома на Щелковском шоссе 13-летний мальчик получил травму при использовании пиротехнического изделия. Ребенок находился со сверстниками, без сопровождения взрослых. Мальчик госпитализирован. Со слов малолетнего, пиротехнику он нашел", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 22:14
В парке на севере Москвы из-за самодельной петарды погиб мужчина
 
ПроисшествияМоскваВосточный административный округ (Москва)
 
 
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