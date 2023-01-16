Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма
Захарова: главе МИД Британии Клеверли предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли еще только предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве, российские санкции введены против него за антироссийский курс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса. Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, "если это цена за поддержку свободы Украины".
"Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В "стоп-листе" также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.
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