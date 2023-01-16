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Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма - РИА Новости, 16.01.2023
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Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма
Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма - РИА Новости, 16.01.2023
Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма
Главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли еще только предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве, российские санкции введены против него за... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:41
2023-01-16T20:41
в мире
джеймс клеверли
мария захарова
майкл гоув
великобритания
россия
киев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли еще только предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве, российские санкции введены против него за антироссийский курс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса. Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, "если это цена за поддержку свободы Украины". "Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В "стоп-листе" также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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в мире, джеймс клеверли, мария захарова, майкл гоув, великобритания, россия, киев
В мире, Джеймс Клеверли, Мария Захарова, Майкл Гоув, Великобритания, Россия, Киев
20:41 16.01.2023
 
Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма

Захарова: главе МИД Британии Клеверли предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли еще только предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве, российские санкции введены против него за антироссийский курс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса. Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, "если это цена за поддержку свободы Украины".
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"Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В "стоп-листе" также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.
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В миреДжеймс КлеверлиМария ЗахароваМайкл ГоувВеликобританияРоссияКиев
 
 
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