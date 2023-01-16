https://ria.ru/20230116/podderzhka-1845312209.html

Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма

Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма - РИА Новости, 16.01.2023

Захарова призвала главу МИД Британии к ответу за поддержку неонацизма

Главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли еще только предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве, российские санкции введены против него за... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T20:41

2023-01-16T20:41

2023-01-16T20:41

в мире

джеймс клеверли

мария захарова

майкл гоув

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли еще только предстоит ответить за поддержку неонацизма в Киеве, российские санкции введены против него за антироссийский курс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На прошлой неделе Россия внесла в "стоп-лист" 36 представителей Великобритании, в их число входит ряд членов кабинета министров, в том числе Клеверли, представители силовых ведомств и журналистского корпуса. Клеверли заявил, что счастлив попасть под санкции, "если это цена за поддержку свободы Украины". "Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить ещё предстоит", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Помимо Клеверли под санкции попали начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. В "стоп-листе" также оказались министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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в мире, джеймс клеверли, мария захарова, майкл гоув, великобритания, россия, киев