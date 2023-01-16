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Командир танковой роты рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/plen-1845328754.html
Командир танковой роты рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках
Командир танковой роты рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках - РИА Новости, 16.01.2023
Командир танковой роты рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках
Командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о нередких случаях сдачи в плен украинских боевиков на южном участке специальной военной операции. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:58
2023-01-16T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о нередких случаях сдачи в плен украинских боевиков на южном участке специальной военной операции. "Настроение противника в целом плачевное очень. Потихоньку они начинают сдаваться… Пять человек пришли сами. Приползли. Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли… Я бы не сказал, что это редкость на запорожском направлении", - сказал журналистам командир танковой роты ВС РФ. Он пояснил, что в большей степени на передовых позициях на запорожском направлении находится территориальная оборона, а в качестве заградотрядов выступают националистические батальоны украинских боевиков.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
22:58 16.01.2023
 
Командир танковой роты рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках

Командир танковой роты ВС России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил России в зоне спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-72 вооруженных сил России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о нередких случаях сдачи в плен украинских боевиков на южном участке специальной военной операции.
"Настроение противника в целом плачевное очень. Потихоньку они начинают сдаваться… Пять человек пришли сами. Приползли. Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли… Я бы не сказал, что это редкость на запорожском направлении", - сказал журналистам командир танковой роты ВС РФ.
Он пояснил, что в большей степени на передовых позициях на запорожском направлении находится территориальная оборона, а в качестве заградотрядов выступают националистические батальоны украинских боевиков.
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. На втором плане – Свято-Преображенский храм. - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 14:50Специальная военная операция на Украине
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